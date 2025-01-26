Старость без проблем: три рыбы, которые защитят организм

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Чем старше человек, тем важнее уделять внимание своему рациону. Диетолог Марият Мухина в беседе с "Москвой 24" рассказала, какая рыба наиболее полезна для пожилых людей и как её правильно готовить.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Вяленая рыба

Три лучших вида рыбы для здоровья

Эксперт отметила, что пожилым людям особенно полезны треска, хек и минтай. Эти виды рыб богаты белком, полиненасыщенными жирными кислотами и йодом.

Белок помогает строить клетки и антитела, укрепляя организм и защищая его от инфекций.

Полиненасыщенные жирные кислоты настраивают метаболизм и снижают риск сосудистых катастроф.

Йод поддерживает работу щитовидной железы и помогает синтезировать важные гормоны.

Как часто и в каком виде есть рыбу

Диетолог рекомендует употреблять рыбу 4-5 раз в неделю, порциями по 150-200 граммов. Чтобы сохранить максимум полезных веществ, важно избегать жарки. Вместо этого рыбу лучше готовить на пару, запекать или тушить.

Почему это важно

Рацион, богатый белком, жирными кислотами и йодом, помогает укрепить здоровье, улучшить метаболизм и поддерживать работу сердечно-сосудистой системы. Пожилым людям особенно важно получать эти вещества из натуральных и качественных продуктов.

Уточнения

Хе́ки — род рыб из монотипического семейства мерлузовых (Merlucciidae). В состав рода включают 16 видов. Распространены мерлузы на континентальном шельфе Атлантического и Тихого океанов, на глубинах от 100 до 1000 м.



