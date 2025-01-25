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Как вернуть огурцам хрустящую текстуру: добавьте этот ингредиент и ждите результата

Еда

Вы открыли банку с солёными огурцами, но они оказались слишком мягкими? Не спешите расстраиваться! Есть способ вернуть овощам их хрустящую текстуру с помощью обычного томатного сока.

Маринованные огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Juan Emilio Prades Bel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маринованные огурцы

Почему томатный сок помогает

Мягкие огурцы могут стать снова твёрдыми благодаря кислотам, содержащимся в томатном соке. Они способствуют восстановлению плотности плодов, придавая им аппетитную "хрустинку".

Пошаговый рецепт: как сделать огурцы хрустящими

  1. Приготовьте томатный сок. Налейте сок в кастрюлю и добавьте немного соли, сахара и любимых специй. Пропорции можно регулировать по вкусу.
  2. Доведите сок до кипения. Поставьте кастрюлю на огонь и кипятите пару минут. После этого дайте жидкости полностью остыть.
  3. Залейте огурцы. Переложите мягкие солёные огурцы в чистую ёмкость и залейте их подготовленным томатным соком.
  4. Оставьте в холодильнике. Герметично закройте ёмкость и поставьте её в холодильник на два дня.

Через пару дней огурцы станут твёрдыми и приобретут приятную хрустящую текстуру. Не переживайте, вкус томатного сока никак не испортит огурцы, а сделает их ещё более аппетитными.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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