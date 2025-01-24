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Как варить картошку, чтобы пюре получилось нежным — простой секрет для каждой хозяйки

1:28
Еда

Картофельное пюре — универсальный гарнир, который подходит к рыбе, мясу и овощам, а также становится отличной начинкой для пирогов и вареников. Но что делать, если пюре получилось невкусным или водянистым? Раскрываем главные ошибки и секреты, которые помогут приготовить идеальное пюре.

Пюре
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пюре

Выбираем правильный сорт картофеля

Для пюре лучше всего использовать картофель с высоким содержанием крахмала. Такие сорта делают блюдо нежным и воздушным. Картофель, предназначенный для жарки, наоборот, содержит меньше крахмала, поэтому для пюре он не подходит.

Целые клубни — залог правильной текстуры

Не разрезайте картофель на кусочки перед варкой, даже если клубни крупные. Исключение составляют только очень большие экземпляры, которые можно разрезать пополам. Разрезанный картофель варится быстрее, но теряет больше крахмала, что делает пюре водянистым и лишает его воздушности.

Сколько воды нужно для варки

Налейте в кастрюлю ровно столько воды, чтобы она лишь слегка покрывала картофель. Избыток воды вымывает крахмал, что негативно влияет на текстуру готового блюда.

Когда добавлять соль

Солить картофель для пюре нужно в процессе варки, спустя 12–15 минут после закипания воды. Это помогает сохранить вкус и текстуру картошки.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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