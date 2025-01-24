Как варить картошку, чтобы пюре получилось нежным — простой секрет для каждой хозяйки

Картофельное пюре — универсальный гарнир, который подходит к рыбе, мясу и овощам, а также становится отличной начинкой для пирогов и вареников. Но что делать, если пюре получилось невкусным или водянистым? Раскрываем главные ошибки и секреты, которые помогут приготовить идеальное пюре.
Для пюре лучше всего использовать картофель с высоким содержанием крахмала. Такие сорта делают блюдо нежным и воздушным. Картофель, предназначенный для жарки, наоборот, содержит меньше крахмала, поэтому для пюре он не подходит.
Не разрезайте картофель на кусочки перед варкой, даже если клубни крупные. Исключение составляют только очень большие экземпляры, которые можно разрезать пополам. Разрезанный картофель варится быстрее, но теряет больше крахмала, что делает пюре водянистым и лишает его воздушности.
Налейте в кастрюлю ровно столько воды, чтобы она лишь слегка покрывала картофель. Избыток воды вымывает крахмал, что негативно влияет на текстуру готового блюда.
Солить картофель для пюре нужно в процессе варки, спустя 12–15 минут после закипания воды. Это помогает сохранить вкус и текстуру картошки.
Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.
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