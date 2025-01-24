Пирожки, как у бабушки: тесто по-деревенски

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Не всегда самое вкусное можно найти в ресторанах или на городской кухне. Деревенская еда — это особенная традиция с богатым и выразительным вкусом, который невозможно повторить с помощью модных ингредиентов и технологий. Сегодня мы поделимся с вами рецептом теста для пирожков, который был унаследован от бабушек и передается из поколения в поколение.

Фото: commons.wikimedia.org by ElinorD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тесто

Ингредиенты:

Мука — 0,5 кг

Молоко — 1 стакан

Сахар — 2 ст. ложки

Масло сливочное — 180 г

Дрожжи сухие — 1 пакетик

Как готовить:

Подготовьте масло и молоко. Сливочное масло должно быть мягким, а молоко — немного подогретым, но не горячим.

В теплое молоко добавьте пакетик дрожжей и сахар. Оставьте смесь на 15-20 минут, чтобы дрожжи активировались.

Просейте муку и смешайте её с мягким маслом, затем вымешивайте смесь вручную, пока не получите однородную массу.

Вмешайте в муку молочно-дрожжевую смесь. Замешивайте тесто, оно должно быть мягким, но не крутым.

Когда тесто будет готово, отправьте его в холодильник на 30 минут, чтобы оно немного охладилось и стало более удобным для работы.

По истечении времени можно начинать формировать пирожки. Выпекайте их до золотистой корочки и наслаждайтесь!

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

