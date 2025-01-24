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Не знаете, чем перекусить на работе? Приготовьте этот лёгкий и сытный салат

2:01
Еда

Хотите удивить близких вкусным и простым блюдом? Салат с яйцом, ветчиной и кукурузой — идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание быстроты приготовления и насыщенного вкуса. Этот салат станет прекрасным дополнением к вашему столу, будь то семейный ужин или праздничное застолье.

Картофельно-помидорный салат
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Картофельно-помидорный салат

Ингредиенты, которые создают вкус

Основу салата составляют отварные яйца, ветчина и сладкая кукуруза. Они дополняются нежным сыром и свежим огурцом, которые придают блюду лёгкость и свежесть. Для заправки используется майонез, но его можно заменить на йогурт, чтобы сделать салат менее калорийным.

  • Ветчина — 200 г
  • Консервированная кукуруза — 200 г
  • Яйца (отварные) — 3 шт.
  • Свежий огурец — 1 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Майонез (или йогурт) — для заправки
  • Зелень (укроп или петрушка) — для украшения (по желанию)

Как приготовить салат

Подготовка ингредиентов

  • Нарежьте яйца, ветчину и огурцы небольшими кубиками.
  • Добавьте консервированную кукурузу, предварительно слив с неё жидкость.
  • Сыр можно натереть на крупной тёрке для лучшего распределения.

Сборка салата

  • Перемешайте все ингредиенты в глубокой миске.
  • Добавьте майонез или альтернативную заправку.

Подача

  • Разложите салат по порционным тарелкам или выложите на большое блюдо.
  • Для украшения можно использовать зелень — укроп или петрушку.

Советы для идеального вкуса

  • Для более пикантного вкуса попробуйте добавить немного чеснока.
  • Если любите хрустящие текстуры, замените свежий огурец на маринованный.
  • Салат лучше подавать охлаждённым, так он будет ещё вкуснее.

Этот рецепт выручит вас в любой ситуации — он прост, не требует экзотических ингредиентов и всегда нравится гостям!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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