Не знаете, чем перекусить на работе? Приготовьте этот лёгкий и сытный салат

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Хотите удивить близких вкусным и простым блюдом? Салат с яйцом, ветчиной и кукурузой — идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание быстроты приготовления и насыщенного вкуса. Этот салат станет прекрасным дополнением к вашему столу, будь то семейный ужин или праздничное застолье.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Картофельно-помидорный салат

Ингредиенты, которые создают вкус

Основу салата составляют отварные яйца, ветчина и сладкая кукуруза. Они дополняются нежным сыром и свежим огурцом, которые придают блюду лёгкость и свежесть. Для заправки используется майонез, но его можно заменить на йогурт, чтобы сделать салат менее калорийным.

Ветчина — 200 г

Консервированная кукуруза — 200 г

Яйца (отварные) — 3 шт.

Свежий огурец — 1 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Майонез (или йогурт) — для заправки

Зелень (укроп или петрушка) — для украшения (по желанию)

Как приготовить салат

Подготовка ингредиентов

Нарежьте яйца, ветчину и огурцы небольшими кубиками.

Добавьте консервированную кукурузу, предварительно слив с неё жидкость.

Сыр можно натереть на крупной тёрке для лучшего распределения.

Сборка салата

Перемешайте все ингредиенты в глубокой миске.

Добавьте майонез или альтернативную заправку.

Подача

Разложите салат по порционным тарелкам или выложите на большое блюдо.

Для украшения можно использовать зелень — укроп или петрушку.

Советы для идеального вкуса

Для более пикантного вкуса попробуйте добавить немного чеснока.

Если любите хрустящие текстуры, замените свежий огурец на маринованный.

Салат лучше подавать охлаждённым, так он будет ещё вкуснее.

Этот рецепт выручит вас в любой ситуации — он прост, не требует экзотических ингредиентов и всегда нравится гостям!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

