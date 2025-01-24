Чистый бульон без ошибок: стоит ли выливать первую воду

Многие хозяюшки, следуя советам блогеров, часто делают ошибку при варке бульона. Одним из самых распространённых заблуждений является рекомендация сливать "первую воду" после закипания мяса, чтобы сделать бульон прозрачным и избавиться от вредных веществ. Однако так ли это на самом деле?
Считается, что слив первой воды помогает избавиться от всех вредных веществ, таких как остатки антибиотиков и других ветеринарных препаратов, а также позволяет получить красивый и прозрачный бульон. Однако это не совсем так.
Когда мясо начинает кипеть, на поверхности появляется пена — это свернувшийся белок. На самом деле этот белок абсолютно безопасен для человека и не несёт никакой угрозы здоровью. Хозяйки, сливая первую воду, выливают не только "грязь", но и полезные вещества, которые переходят в воду во время варки.
Это делает бульон менее наваристым, питательным и полезным. Вместо того чтобы выбрасывать питательные вещества, лучше оставить воду для последующей варки — это добавит бульону больше насыщенности и вкуса.
Единственным случаем, когда слив первой воды может быть оправдан, является наличие хронических заболеваний пищеварительной системы, желчного пузыря или поджелудочной железы. В этом случае, сливая первую воду, можно уменьшить нагрузку на органы пищеварения.
Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.
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