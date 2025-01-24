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Чистый бульон без ошибок: стоит ли выливать первую воду

1:35
Еда

Многие хозяюшки, следуя советам блогеров, часто делают ошибку при варке бульона. Одним из самых распространённых заблуждений является рекомендация сливать "первую воду" после закипания мяса, чтобы сделать бульон прозрачным и избавиться от вредных веществ. Однако так ли это на самом деле?

Сырое мясо на столе
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырое мясо на столе

Популярная ошибка

Считается, что слив первой воды помогает избавиться от всех вредных веществ, таких как остатки антибиотиков и других ветеринарных препаратов, а также позволяет получить красивый и прозрачный бульон. Однако это не совсем так.

Что происходит на самом деле

Когда мясо начинает кипеть, на поверхности появляется пена — это свернувшийся белок. На самом деле этот белок абсолютно безопасен для человека и не несёт никакой угрозы здоровью. Хозяйки, сливая первую воду, выливают не только "грязь", но и полезные вещества, которые переходят в воду во время варки.

Это делает бульон менее наваристым, питательным и полезным. Вместо того чтобы выбрасывать питательные вещества, лучше оставить воду для последующей варки — это добавит бульону больше насыщенности и вкуса.

Когда можно слить первую воду

Единственным случаем, когда слив первой воды может быть оправдан, является наличие хронических заболеваний пищеварительной системы, желчного пузыря или поджелудочной железы. В этом случае, сливая первую воду, можно уменьшить нагрузку на органы пищеварения.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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