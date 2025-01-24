Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы считаете, что молоко — обязательный ингредиент для блинного теста, то вы глубоко ошибаетесь! На самом деле, вкусные и мягкие блины можно приготовить без молока, и даже без него они станут невероятно вкусными и нежными.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Блины

Какой ингредиент заменит молоко

Идеальной заменой молока в тесте является сметана. Этот кисломолочный продукт придаст тесту нужную консистенцию, а блины получатся мягкими, воздушными и аппетитными.

Рецепт блинов без молока

Вот как можно приготовить вкусные блины без молока:

В миску разбейте одно куриное яйцо, добавьте щепотку соли и 2 столовые ложки сахарного песка.

Введите 50 граммов сметаны и тщательно перемешайте массу.

Добавьте стакан тёплой воды с растворённой в ней щепоткой соды и перемешайте.

Постепенно добавляйте 5 столовых ложек муки, постоянно перемешивая.

Влейте одну столовую ложку растительного масла и ещё раз хорошо перемешайте.

Получившееся тесто идеально подходит для выпечки, и уже можно приступать к жарке блинов. Эти блинчики будут не только мягкими и вкусными, но и восхитят вас и ваших близких!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

