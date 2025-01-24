Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста

Если вы считаете, что молоко — обязательный ингредиент для блинного теста, то вы глубоко ошибаетесь! На самом деле, вкусные и мягкие блины можно приготовить без молока, и даже без него они станут невероятно вкусными и нежными.
Идеальной заменой молока в тесте является сметана. Этот кисломолочный продукт придаст тесту нужную консистенцию, а блины получатся мягкими, воздушными и аппетитными.
Вот как можно приготовить вкусные блины без молока:
Получившееся тесто идеально подходит для выпечки, и уже можно приступать к жарке блинов. Эти блинчики будут не только мягкими и вкусными, но и восхитят вас и ваших близких!
Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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