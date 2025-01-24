Рассказываем, как сделать котлеты вкуснее, чем у его мамы

Готовить сочные котлеты из свиного фарша в духовке — это не только просто, но и невероятно вкусно. А если вы хотите добиться идеального результата, стоит учесть несколько секретов, которые сделают блюдо ещё нежнее и ароматнее.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Главные секреты сочных котлет

Выбор фарша. Используйте фарш с достаточным содержанием жира. Слишком постное мясо может сделать котлеты сухими.

Добавление ингредиентов. Не забудьте добавить в фарш лук, натёртый на тёрке, и немного хлеба, размоченного в молоке. Эти компоненты делают текстуру котлет мягкой.

Специи. Классическая комбинация соли, перца и чеснока прекрасно подчёркивает вкус свинины.

Как правильно запекать

Форма и размер. Лепите котлеты среднего размера — так они равномерно пропекутся.

Температура. Запекайте котлеты в духовке при 180-200 градусах.

Секретный штрих. Чтобы котлеты были особенно сочными, добавьте в противень немного воды или бульона, а сами изделия слегка смажьте растительным маслом.

Вариации и подача

Для разнообразия в фарш можно добавить тертый сыр, измельчённую зелень или специи, такие как паприка и тимьян. А подавать готовые котлеты лучше всего с картофельным пюре, салатом из свежих овощей или гречкой.

Этот рецепт подойдёт как для будничного ужина, так и для праздничного стола. Простота приготовления и отличный вкус делают такие котлеты настоящей находкой для каждой хозяйки!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

