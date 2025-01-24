Рассказываем, как сделать котлеты вкуснее, чем у его мамы

Готовить сочные котлеты из свиного фарша в духовке — это не только просто, но и невероятно вкусно. А если вы хотите добиться идеального результата, стоит учесть несколько секретов, которые сделают блюдо ещё нежнее и ароматнее.
Для разнообразия в фарш можно добавить тертый сыр, измельчённую зелень или специи, такие как паприка и тимьян. А подавать готовые котлеты лучше всего с картофельным пюре, салатом из свежих овощей или гречкой.
Этот рецепт подойдёт как для будничного ужина, так и для праздничного стола. Простота приготовления и отличный вкус делают такие котлеты настоящей находкой для каждой хозяйки!
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.