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Рассказываем, как сделать котлеты вкуснее, чем у его мамы

Еда

Готовить сочные котлеты из свиного фарша в духовке — это не только просто, но и невероятно вкусно. А если вы хотите добиться идеального результата, стоит учесть несколько секретов, которые сделают блюдо ещё нежнее и ароматнее.

Котлеты
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Главные секреты сочных котлет

  • Выбор фарша. Используйте фарш с достаточным содержанием жира. Слишком постное мясо может сделать котлеты сухими.
  • Добавление ингредиентов. Не забудьте добавить в фарш лук, натёртый на тёрке, и немного хлеба, размоченного в молоке. Эти компоненты делают текстуру котлет мягкой.
  • Специи. Классическая комбинация соли, перца и чеснока прекрасно подчёркивает вкус свинины.

Как правильно запекать

  • Форма и размер. Лепите котлеты среднего размера — так они равномерно пропекутся.
  • Температура. Запекайте котлеты в духовке при 180-200 градусах.
  • Секретный штрих. Чтобы котлеты были особенно сочными, добавьте в противень немного воды или бульона, а сами изделия слегка смажьте растительным маслом.

Вариации и подача

Для разнообразия в фарш можно добавить тертый сыр, измельчённую зелень или специи, такие как паприка и тимьян. А подавать готовые котлеты лучше всего с картофельным пюре, салатом из свежих овощей или гречкой.

Этот рецепт подойдёт как для будничного ужина, так и для праздничного стола. Простота приготовления и отличный вкус делают такие котлеты настоящей находкой для каждой хозяйки!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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