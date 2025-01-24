Вкуснейшие куриные конвертики, которые станут хитом на вашей кухне

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриное филе — один из самых популярных ингредиентов для домашних блюд. Но стандартные рецепты со временем надоедают. Этот рецепт предлагает приготовить сочные конвертики из лаваша с нежным мясом и ярким соусом. Простое, быстрое и невероятно вкусное блюдо, которое оценят все члены семьи.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куриное филе

Процесс приготовления

Подготовка куриного филе

Филе нарезаем на три части, промываем и кладём в глубокую тарелку.

Добавляем соль, перец, приправы и 1 ст. ложку сметаны. Оставляем на 15 минут.

Готовим начинку

Луковицу нарезаем полукольцами, обжариваем до мягкости, в конце слегка солим и перчим.

Для соуса смешиваем сметану, горчицу, сладкую паприку, итальянские травы и чёрный перец.

Помидор нарезаем кружками.

Сборка конвертиков

Разрезаем лаваш на прямоугольники.

В центр кладём кружок помидора, немного лука, кусочек куриного филе и поливаем всё соусом.

Сворачиваем лаваш конвертом.

Запекание

Смазываем форму растительным маслом и выкладываем конвертики.

Сверху смазываем их остатками соуса.

Выпекаем в разогретой до 180°C духовке 30 минут.

За 5 минут до готовности посыпаем тертым сыром и допекаем.

Полезные советы

Для разнообразия можно заменить цельное филе фаршем.

Конвертики отлично подойдут к свежим овощам и зелени.

Лаваш удерживает сок внутри, поэтому блюдо получается невероятно сочным.

Ингредиенты

Куриное филе — 3 шт.

Помидор — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Лаваш — 2 листа.

Сметана — 1 ст. ложка для филе, 5 ст. ложек для соуса.

Горчица — 1 ч. ложка.

Сладкая паприка, орегано, соль, чёрный перец — по вкусу.

Сыр — 80 г.

Заключение

Вот и всё! Простой и вкусный ужин из куриного филе в лаваше готов. Этот рецепт легко адаптировать под ваш вкус, добавив любимые специи или изменив начинку. Обязательно попробуйте, и, возможно, это станет вашим любимым блюдом!

Уточнения

Кулина́ри́я (новолат. [ars] culinaria - кухонное искусство, от culina - "кухня"), также пова́ренное иску́сство - человеческая деятельность по приготовлению пищи.

