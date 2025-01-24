Вкуснейшие куриные конвертики, которые станут хитом на вашей кухне

Куриное филе — один из самых популярных ингредиентов для домашних блюд. Но стандартные рецепты со временем надоедают. Этот рецепт предлагает приготовить сочные конвертики из лаваша с нежным мясом и ярким соусом. Простое, быстрое и невероятно вкусное блюдо, которое оценят все члены семьи.
Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куриное филе
Процесс приготовления
Подготовка куриного филе
Филе нарезаем на три части, промываем и кладём в глубокую тарелку.
Добавляем соль, перец, приправы и 1 ст. ложку сметаны. Оставляем на 15 минут.
Готовим начинку
Луковицу нарезаем полукольцами, обжариваем до мягкости, в конце слегка солим и перчим.
Для соуса смешиваем сметану, горчицу, сладкую паприку, итальянские травы и чёрный перец.
Помидор нарезаем кружками.
Сборка конвертиков
Разрезаем лаваш на прямоугольники.
В центр кладём кружок помидора, немного лука, кусочек куриного филе и поливаем всё соусом.
Сворачиваем лаваш конвертом.
Запекание
Смазываем форму растительным маслом и выкладываем конвертики.
Сверху смазываем их остатками соуса.
Выпекаем в разогретой до 180°C духовке 30 минут.
За 5 минут до готовности посыпаем тертым сыром и допекаем.
Полезные советы
Для разнообразия можно заменить цельное филе фаршем.
Конвертики отлично подойдут к свежим овощам и зелени.
Лаваш удерживает сок внутри, поэтому блюдо получается невероятно сочным.
Ингредиенты
Куриное филе — 3 шт.
Помидор — 1 шт.
Репчатый лук — 1 шт.
Лаваш — 2 листа.
Сметана — 1 ст. ложка для филе, 5 ст. ложек для соуса.
Горчица — 1 ч. ложка.
Сладкая паприка, орегано, соль, чёрный перец — по вкусу.
Сыр — 80 г.
Заключение
Вот и всё! Простой и вкусный ужин из куриного филе в лаваше готов. Этот рецепт легко адаптировать под ваш вкус, добавив любимые специи или изменив начинку. Обязательно попробуйте, и, возможно, это станет вашим любимым блюдом!
Уточнения
Кулина́ри́я (новолат. [ars] culinaria - кухонное искусство, от culina - "кухня"), также пова́ренное иску́сство - человеческая деятельность по приготовлению пищи.