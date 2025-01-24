Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
69-летний Мел Гибсон потерял дом, но обрел нового сына
Как пластиковая бутылка помогает дальнобойщикам экономить деньги
Песни океана: как самцы горбатых китов устанавливают связь
Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна показала колье за 19 миллионов рублей
Упражнения, которые спасут ваше тело при сидячей работе
Эволюция в реальном времени: у трети людей сохраняется дополнительная артерия
Забудьте о вздутии: продукты, которые спасут ваш кишечник
Псориаз не приговор: как сделать жизнь комфортной
Пельмени по-новому: никакого теста, только вкус

Вкуснейшие куриные конвертики, которые станут хитом на вашей кухне

2:27
Еда

Куриное филе — один из самых популярных ингредиентов для домашних блюд. Но стандартные рецепты со временем надоедают. Этот рецепт предлагает приготовить сочные конвертики из лаваша с нежным мясом и ярким соусом. Простое, быстрое и невероятно вкусное блюдо, которое оценят все члены семьи.

куриное филе
Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куриное филе

Процесс приготовления

Подготовка куриного филе

  • Филе нарезаем на три части, промываем и кладём в глубокую тарелку.
  • Добавляем соль, перец, приправы и 1 ст. ложку сметаны. Оставляем на 15 минут.

Готовим начинку

  • Луковицу нарезаем полукольцами, обжариваем до мягкости, в конце слегка солим и перчим.
  • Для соуса смешиваем сметану, горчицу, сладкую паприку, итальянские травы и чёрный перец.
  • Помидор нарезаем кружками.

Сборка конвертиков

  • Разрезаем лаваш на прямоугольники.
  • В центр кладём кружок помидора, немного лука, кусочек куриного филе и поливаем всё соусом.
  • Сворачиваем лаваш конвертом.

Запекание

  • Смазываем форму растительным маслом и выкладываем конвертики.
  • Сверху смазываем их остатками соуса.
  • Выпекаем в разогретой до 180°C духовке 30 минут.
  • За 5 минут до готовности посыпаем тертым сыром и допекаем.

Полезные советы

  • Для разнообразия можно заменить цельное филе фаршем.
  • Конвертики отлично подойдут к свежим овощам и зелени.
  • Лаваш удерживает сок внутри, поэтому блюдо получается невероятно сочным.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 3 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Лаваш — 2 листа.
  • Сметана — 1 ст. ложка для филе, 5 ст. ложек для соуса.
  • Горчица — 1 ч. ложка.
  • Сладкая паприка, орегано, соль, чёрный перец — по вкусу.
  • Сыр — 80 г.

Заключение

Вот и всё! Простой и вкусный ужин из куриного филе в лаваше готов. Этот рецепт легко адаптировать под ваш вкус, добавив любимые специи или изменив начинку. Обязательно попробуйте, и, возможно, это станет вашим любимым блюдом!

Уточнения

Кулина́ри́я (новолат. [ars] culinaria - кухонное искусство, от culina - "кухня"), также пова́ренное иску́сство - человеческая деятельность по приготовлению пищи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Новости спорта
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут Аудио 
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха
Садоводство, цветоводство
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха Аудио 
Популярное
Чёрное море хотят переименовать

Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.

Чёрное море хотят переименовать
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом
Казахстан строит в Алма-Ате на огромной территории разведывательный комплекс США Любовь Степушова Лариса Лужина: Я жду острохарактерных ролей Анжела Якубовская Гурманы всех стран, соединяйтесь… Если есть, на что есть Сергей Лебедев
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
Пиджаки и жакеты 2025: главные тренды, стильные идеи и советы по носке
Как сохранить свежесть и чистоту в доме, где живут пожилые люди
Как сохранить свежесть и чистоту в доме, где живут пожилые люди
Последние материалы
69-летний Мел Гибсон потерял дом, но обрел нового сына
Как пластиковая бутылка помогает дальнобойщикам экономить деньги
Песни океана: как самцы горбатых китов устанавливают связь
Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна показала колье за 19 миллионов рублей
Упражнения, которые спасут ваше тело при сидячей работе
Эволюция в реальном времени: у трети людей сохраняется дополнительная артерия
Забудьте о вздутии: продукты, которые спасут ваш кишечник
Псориаз не приговор: как сделать жизнь комфортной
Пельмени по-новому: никакого теста, только вкус
Новый CX-5: как Mazda меняет правила игры в мире кроссоверов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.