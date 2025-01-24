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Ужин мечты: салат с говядиной, который легко приготовить даже после тяжёлого дня

2:03
Еда

Салат с говядиной и овощами — это сочетание нежного мяса, хрустящих овощей и пикантного соуса, которое понравится каждому. Это блюдо не только вкусное, но и полезное: свежие ингредиенты насыщают организм витаминами, а говядина дарит заряд энергии.

салат с мясом
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
салат с мясом

Такой салат можно приготовить быстро, и он станет отличным выбором как для лёгкого ужина, так и для праздничного стола. Узнайте, как легко приготовить это универсальное блюдо!

Ингредиенты

  • Говядина (вырезка или филе) — 300 г.
  • Огурцы свежие — 2 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт. (небольшой).
  • Масло растительное — для жарки.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Уксус (винный или яблочный) — 1 ст. л.
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу.
  • Зелень (петрушка, укроп) — по вкусу.

Приготовление

Подготовка говядины

  • Говядину промойте, обсушите и нарежьте тонкими полосками.
  • На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте мясо до готовности.
  • Посолите и поперчите по вкусу.

Подготовка овощей

  • Огурцы и помидоры вымойте, нарежьте соломкой.
  • Болгарский перец очистите от семян и нарежьте тонкими полосками.
  • Лук нарежьте тонкими полукольцами.
  • Зелень мелко порубите.

Сборка салата

  • В салатнике смешайте обжаренную говядину, нарезанные овощи и лук.
  • Добавьте соевый соус, уксус, соль и перец по вкусу.
  • Перемешайте и посыпьте салат зеленью.

Советы

  • Для пикантности добавьте измельчённый чеснок.
  • Кунжутное масло придаст блюду более насыщенный вкус.
  • Сделайте салат сытнее, добавив отварной картофель, нарезанный кубиками.
  • Подавайте блюдо в тёплом или холодном виде на ваш выбор.

Уточнения

Кулина́ри́я (новолат. [ars] culinaria - кухонное искусство, от culina - "кухня"), также пова́ренное иску́сство - человеческая деятельность по приготовлению пищи.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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