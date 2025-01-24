Ужин мечты: салат с говядиной, который легко приготовить даже после тяжёлого дня

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с говядиной и овощами — это сочетание нежного мяса, хрустящих овощей и пикантного соуса, которое понравится каждому. Это блюдо не только вкусное, но и полезное: свежие ингредиенты насыщают организм витаминами, а говядина дарит заряд энергии.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain салат с мясом

Такой салат можно приготовить быстро, и он станет отличным выбором как для лёгкого ужина, так и для праздничного стола. Узнайте, как легко приготовить это универсальное блюдо!

Ингредиенты

Говядина (вырезка или филе) — 300 г.

Огурцы свежие — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт. (небольшой).

Масло растительное — для жарки.

Соевый соус — 2 ст. л.

Уксус (винный или яблочный) — 1 ст. л.

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу.

Зелень (петрушка, укроп) — по вкусу.

Приготовление

Подготовка говядины

Говядину промойте, обсушите и нарежьте тонкими полосками.

На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте мясо до готовности.

Посолите и поперчите по вкусу.

Подготовка овощей

Огурцы и помидоры вымойте, нарежьте соломкой.

Болгарский перец очистите от семян и нарежьте тонкими полосками.

Лук нарежьте тонкими полукольцами.

Зелень мелко порубите.

Сборка салата

В салатнике смешайте обжаренную говядину, нарезанные овощи и лук.

Добавьте соевый соус, уксус, соль и перец по вкусу.

Перемешайте и посыпьте салат зеленью.

Советы

Для пикантности добавьте измельчённый чеснок.

Кунжутное масло придаст блюду более насыщенный вкус.

Сделайте салат сытнее, добавив отварной картофель, нарезанный кубиками.

Подавайте блюдо в тёплом или холодном виде на ваш выбор.

Уточнения

Кулина́ри́я (новолат. [ars] culinaria - кухонное искусство, от culina - "кухня"), также пова́ренное иску́сство - человеческая деятельность по приготовлению пищи.

