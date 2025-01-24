Ужин мечты: салат с говядиной, который легко приготовить даже после тяжёлого дня

Салат с говядиной и овощами — это сочетание нежного мяса, хрустящих овощей и пикантного соуса, которое понравится каждому. Это блюдо не только вкусное, но и полезное: свежие ингредиенты насыщают организм витаминами, а говядина дарит заряд энергии.
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салат с мясом
Такой салат можно приготовить быстро, и он станет отличным выбором как для лёгкого ужина, так и для праздничного стола. Узнайте, как легко приготовить это универсальное блюдо!
Ингредиенты
Говядина (вырезка или филе) — 300 г.
Огурцы свежие — 2 шт.
Помидоры — 2 шт.
Болгарский перец — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт. (небольшой).
Масло растительное — для жарки.
Соевый соус — 2 ст. л.
Уксус (винный или яблочный) — 1 ст. л.
Соль, чёрный молотый перец — по вкусу.
Зелень (петрушка, укроп) — по вкусу.
Приготовление
Подготовка говядины
Говядину промойте, обсушите и нарежьте тонкими полосками.
На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте мясо до готовности.
Посолите и поперчите по вкусу.
Подготовка овощей
Огурцы и помидоры вымойте, нарежьте соломкой.
Болгарский перец очистите от семян и нарежьте тонкими полосками.
Лук нарежьте тонкими полукольцами.
Зелень мелко порубите.
Сборка салата
В салатнике смешайте обжаренную говядину, нарезанные овощи и лук.
Добавьте соевый соус, уксус, соль и перец по вкусу.
Перемешайте и посыпьте салат зеленью.
Советы
Для пикантности добавьте измельчённый чеснок.
Кунжутное масло придаст блюду более насыщенный вкус.