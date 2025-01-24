Попробуйте соус дзадзики, который сделает ваши блюда незабываемыми

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Дзадзики — это один из самых известных соусов греческой кухни. Легкий, освежающий и ароматный, он идеально подходит к мясу, рыбе, овощам и даже картофелю. Приготовить его проще простого, и для этого потребуется всего несколько ингредиентов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чипсы из кабачка

Ингредиенты

Густой греческий йогурт — 500 г.

Свежий огурец (средний) — 1 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика.

Свежий укроп — 1 пучок.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль и черный молотый перец — по вкусу.

Как приготовить

Подготовка огурца

Огурец вымойте и обрежьте кончики. Если кожица огурца горчит или слишком толстая, очистите его. Натрите огурец на крупной терке, а если он очень сочный — слегка отожмите сок.

Смешивание

В глубокой миске соедините греческий йогурт, тертый огурец, измельченный чеснок (через пресс или мелко нарезанный), мелко порезанный укроп, оливковое масло и лимонный сок.

Добавление специй

Посолите и поперчите соус по вкусу, затем хорошо перемешайте все ингредиенты

Охлаждение

Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут. Это время нужно, чтобы все вкусы смешались и соус стал насыщенным.

Полезные советы

Для более яркого вкуса можно добавить немного сушеной мяты или орегано.

Если вы любите более острый соус, увеличьте количество чеснока.

Дзадзики идеально сочетается с мясом на гриле, рыбой, овощами или картофелем фри. Его также можно использовать как заправку для салатов.

Лучше всего готовить соус перед подачей, но он может храниться в холодильнике 1-2 дня.

Заключение

Дзадзики — универсальный соус, который понравится даже самым привередливым гурманам. Легкость в приготовлении и неповторимый вкус делают его отличным дополнением к любому блюду. Попробуйте приготовить, и этот соус станет вашим фаворитом!

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

