Чем запивать таблетки, чтобы они действительно подействовали

Многие из нас не задумываются о том, чем запивать таблетки, но это может быть критически важным для вашего здоровья. Хирург Александр Умнов объяснил, почему вода — это лучший выбор, а другие напитки могут привести к серьёзным последствиям.
Вода является нейтральной жидкостью, которая не взаимодействует с активными веществами в препаратах. Она не изменяет их свойства и не препятствует всасыванию в желудочно-кишечном тракте.
Если сомневаетесь, уточняйте рекомендации у врача или фармацевта.
Таблетка — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.