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Чем запивать таблетки, чтобы они действительно подействовали

1:21
Еда

Многие из нас не задумываются о том, чем запивать таблетки, но это может быть критически важным для вашего здоровья. Хирург Александр Умнов объяснил, почему вода — это лучший выбор, а другие напитки могут привести к серьёзным последствиям.

Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств
Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

Почему вода лучше

Вода является нейтральной жидкостью, которая не взаимодействует с активными веществами в препаратах. Она не изменяет их свойства и не препятствует всасыванию в желудочно-кишечном тракте.

Чего избегать

  1. Газированные напитки: Минеральная вода с газом может содержать микроэлементы, которые вступают в реакцию с лекарствами, уменьшая их эффективность.
  2. Кофе: В сочетании с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) может вызвать токсическое поражение почек.
  3. Соки: Реагируют с ферментами и снижают их активность. Особенно опасен грейпфрутовый сок — он блокирует цитохромы в печени, нарушая метаболизм препаратов. Это может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до летального исхода.

Как правильно

  • Всегда запивайте таблетки чистой негазированной водой.
  • Избегайте других напитков, особенно кофе, газировки и соков.

Если сомневаетесь, уточняйте рекомендации у врача или фармацевта.

Уточнения

Таблетка — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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