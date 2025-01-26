Чем запивать таблетки, чтобы они действительно подействовали

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие из нас не задумываются о том, чем запивать таблетки, но это может быть критически важным для вашего здоровья. Хирург Александр Умнов объяснил, почему вода — это лучший выбор, а другие напитки могут привести к серьёзным последствиям.

Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

Почему вода лучше

Вода является нейтральной жидкостью, которая не взаимодействует с активными веществами в препаратах. Она не изменяет их свойства и не препятствует всасыванию в желудочно-кишечном тракте.

Чего избегать

Газированные напитки: Минеральная вода с газом может содержать микроэлементы, которые вступают в реакцию с лекарствами, уменьшая их эффективность. Кофе: В сочетании с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) может вызвать токсическое поражение почек. Соки: Реагируют с ферментами и снижают их активность. Особенно опасен грейпфрутовый сок — он блокирует цитохромы в печени, нарушая метаболизм препаратов. Это может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до летального исхода.

Как правильно

Всегда запивайте таблетки чистой негазированной водой.

Избегайте других напитков, особенно кофе, газировки и соков.

Если сомневаетесь, уточняйте рекомендации у врача или фармацевта.

Уточнения

Таблетка — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.



