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Как сэкономить в ресторане: трюк, который рестораторы не хотят, чтобы вы знали

1:17
Еда

Красный цвет не только радует глаз, но и влияет на наши эмоции, аппетит и поведение. Это мощный психологический инструмент, который активно используют рестораторы и маркетологи, чтобы привлечь внимание и стимулировать покупки.

Ресторан
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ресторан

Как красный цвет влияет на аппетит

Исследования, опубликованные в журнале Multisensory Research, показывают, что продукты красного цвета выглядят более аппетитно и вызывают чувство голода. Этот эффект усиливает эмоциональную связь человека с блюдом и провоцирует желание его попробовать.

Где и как используется красный цвет

  • В меню: Фото с яркими красными акцентами делают блюда визуально привлекательнее.
  • В интерьере ресторанов: Красные детали в декоре создают атмосферу, которая усиливает аппетит.
  • В украшении блюд: Томатный соус, ягоды, красный перец — элементы, которые добавляют яркости и пробуждают желание попробовать еду.

Как не поддаться уловкам

Посетителям ресторанов стоит быть внимательнее. Знание о влиянии красного цвета поможет контролировать свои эмоции и бюджет. Перед посещением заведения продумайте свои заказы, чтобы избежать спонтанных покупок.

Уточнения

Рестора́н — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные. Блюда, как правило, подаются и съедаются на месте в ресторане, но многие рестораны также предлагают блюда навынос и доставку еды, а некоторые предлагают только вынос и доставку. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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