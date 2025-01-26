Как сэкономить в ресторане: трюк, который рестораторы не хотят, чтобы вы знали

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Красный цвет не только радует глаз, но и влияет на наши эмоции, аппетит и поведение. Это мощный психологический инструмент, который активно используют рестораторы и маркетологи, чтобы привлечь внимание и стимулировать покупки.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ресторан

Как красный цвет влияет на аппетит

Исследования, опубликованные в журнале Multisensory Research, показывают, что продукты красного цвета выглядят более аппетитно и вызывают чувство голода. Этот эффект усиливает эмоциональную связь человека с блюдом и провоцирует желание его попробовать.

Где и как используется красный цвет

В меню: Фото с яркими красными акцентами делают блюда визуально привлекательнее.

В интерьере ресторанов: Красные детали в декоре создают атмосферу, которая усиливает аппетит.

В украшении блюд: Томатный соус, ягоды, красный перец — элементы, которые добавляют яркости и пробуждают желание попробовать еду.

Как не поддаться уловкам

Посетителям ресторанов стоит быть внимательнее. Знание о влиянии красного цвета поможет контролировать свои эмоции и бюджет. Перед посещением заведения продумайте свои заказы, чтобы избежать спонтанных покупок.

Уточнения

Рестора́н — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные. Блюда, как правило, подаются и съедаются на месте в ресторане, но многие рестораны также предлагают блюда навынос и доставку еды, а некоторые предлагают только вынос и доставку.



