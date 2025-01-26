Как сэкономить в ресторане: трюк, который рестораторы не хотят, чтобы вы знали

Красный цвет не только радует глаз, но и влияет на наши эмоции, аппетит и поведение. Это мощный психологический инструмент, который активно используют рестораторы и маркетологи, чтобы привлечь внимание и стимулировать покупки.
Исследования, опубликованные в журнале Multisensory Research, показывают, что продукты красного цвета выглядят более аппетитно и вызывают чувство голода. Этот эффект усиливает эмоциональную связь человека с блюдом и провоцирует желание его попробовать.
Посетителям ресторанов стоит быть внимательнее. Знание о влиянии красного цвета поможет контролировать свои эмоции и бюджет. Перед посещением заведения продумайте свои заказы, чтобы избежать спонтанных покупок.
Рестора́н — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные. Блюда, как правило, подаются и съедаются на месте в ресторане, но многие рестораны также предлагают блюда навынос и доставку еды, а некоторые предлагают только вынос и доставку.
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.