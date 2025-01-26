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Что выбрать вместо пиццы? Полезный салат, который все заказывают

1:40
Еда

Забота о здоровье и экономия времени стали ключевыми трендами современного питания. Заказывая полезное блюдо с доставкой, вы можете наслаждаться едой без хлопот на кухне, а также уделить время любимым занятиям.

Девушка-курьер с пакетами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка-курьер с пакетами

Новый тренд: полезные блюда вместо фастфуда

Нутрициолог Юлия Кирьянова отмечает, что привычка заказывать пиццу и роллы постепенно уходит в прошлое. Всё больше людей выбирают сбалансированные и полезные блюда, например, салаты. Один из ярких примеров — салат с киноа, авокадо и свежими овощами.

Почему салат с киноа — отличный выбор

  • Киноа — богатый источник белка и клетчатки, который помогает поддерживать сытость и заряд энергии.
  • Авокадо — содержит полезные жиры, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему.
  • Свежие овощи (помидоры, огурцы, шпинат) — добавляют сочность, витамины и яркие цвета.
  • Лимонная заправка с оливковым маслом — изысканный вкус и лёгкость для тех, кто заботится о фигуре.

Выбор для гурманов и ценителей здоровья

Такой салат — это не только полезный перекус, но и гармония вкусов и текстур. Он подойдёт для людей, которые стремятся к сбалансированному питанию, но не хотят жертвовать вкусом.

Совет от нутрициолога

Перед заказом доставки важно определить свои цели: будь то здоровое питание, поддержание энергии или просто желание попробовать что-то новое. Полезные блюда, такие как салаты с киноа, помогут достичь этих целей.

Уточнения

Яндекс Еда — сервис заказа быстрой доставки еды из ресторанов и продуктов из магазинов через мобильные приложения или веб-сайт.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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