Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Жарка котлет и стейков часто превращается в испытание: разбрызгивающееся масло оставляет следы на плите, кухонных поверхностях и одежде, а иногда даже становится причиной ожогов. Однако эксперты предложили эффективный способ справиться с этой проблемой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Жареная рыба

Почему масло брызжет

Основная причина — контакт масла с жидкостью, выделяемой продуктами во время приготовления. Дополнительный фактор — остатки влаги на сковороде после мытья. Эти условия создают идеальную "бурю" из брызг, покрывающую всё вокруг жирными пятнами.

Лайфхак от экспертов: уксус вместо соли

Многие хозяйки используют соль, чтобы усмирить масло, но это может привести к пересолу блюда. Эксперты предлагают более безопасный и эффективный вариант — уксус.

Как это работает

Перед жаркой протрите дно сухой сковороды бумажным полотенцем, слегка смоченным в уксусе. Его гигроскопические свойства стабилизируют поверхность и минимизируют разбрызгивание. Кроме того, уксус быстро выветривается и никак не влияет на вкус блюда.

Бонус: меньше запаха на кухне

Эксперты также отметили, что этот способ уменьшает запах готовящихся продуктов, делая процесс готовки комфортнее.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



