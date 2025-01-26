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Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает

1:20
Еда

Жарка котлет и стейков часто превращается в испытание: разбрызгивающееся масло оставляет следы на плите, кухонных поверхностях и одежде, а иногда даже становится причиной ожогов. Однако эксперты предложили эффективный способ справиться с этой проблемой.

Жареная рыба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Жареная рыба

Почему масло брызжет

Основная причина — контакт масла с жидкостью, выделяемой продуктами во время приготовления. Дополнительный фактор — остатки влаги на сковороде после мытья. Эти условия создают идеальную "бурю" из брызг, покрывающую всё вокруг жирными пятнами.

Лайфхак от экспертов: уксус вместо соли

Многие хозяйки используют соль, чтобы усмирить масло, но это может привести к пересолу блюда. Эксперты предлагают более безопасный и эффективный вариант — уксус.

Как это работает

Перед жаркой протрите дно сухой сковороды бумажным полотенцем, слегка смоченным в уксусе. Его гигроскопические свойства стабилизируют поверхность и минимизируют разбрызгивание. Кроме того, уксус быстро выветривается и никак не влияет на вкус блюда.

Бонус: меньше запаха на кухне

Эксперты также отметили, что этот способ уменьшает запах готовящихся продуктов, делая процесс готовки комфортнее.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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