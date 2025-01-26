Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает

Жарка котлет и стейков часто превращается в испытание: разбрызгивающееся масло оставляет следы на плите, кухонных поверхностях и одежде, а иногда даже становится причиной ожогов. Однако эксперты предложили эффективный способ справиться с этой проблемой.
Основная причина — контакт масла с жидкостью, выделяемой продуктами во время приготовления. Дополнительный фактор — остатки влаги на сковороде после мытья. Эти условия создают идеальную "бурю" из брызг, покрывающую всё вокруг жирными пятнами.
Многие хозяйки используют соль, чтобы усмирить масло, но это может привести к пересолу блюда. Эксперты предлагают более безопасный и эффективный вариант — уксус.
Перед жаркой протрите дно сухой сковороды бумажным полотенцем, слегка смоченным в уксусе. Его гигроскопические свойства стабилизируют поверхность и минимизируют разбрызгивание. Кроме того, уксус быстро выветривается и никак не влияет на вкус блюда.
Эксперты также отметили, что этот способ уменьшает запах готовящихся продуктов, делая процесс готовки комфортнее.
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.