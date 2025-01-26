Вы всё ещё жарите с маслом? Узнайте, как сделать блюда безопасными

Жарка — любимый способ приготовления еды, но, к сожалению, она часто считается вредной из-за масла, корочки и канцерогенных веществ. Однако диетолог Регина Ахуньянова предложила 4 безопасных способа жарки, которые помогут уменьшить вред для здоровья.

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1. Используйте антипригарную сковороду

Антипригарная посуда позволяет жарить без масла или значительно сокращать его количество. Это снижает калорийность блюд и уменьшает вероятность образования вредных соединений.

2. Выбирайте масло с высокой температурой дымления

Если без масла не обойтись, используйте варианты, которые выдерживают высокие температуры:

Рисовое масло.

Масло авокадо.

Подсолнечное масло (оно даже предпочтительнее оливкового).

Эти масла выделяют меньше вредных веществ при нагреве.

3. Жарьте на сухой сковороде с добавлением воды

Даже на обычной сковороде можно обойтись без масла. Начните процесс на сухой поверхности, а затем добавьте немного воды и накройте крышкой. Это сделает блюдо сочным и менее жирным.

4. Готовьте в собственном соку

Если продукты позволяют, используйте их натуральные соки вместо масла. Этот способ идеально подходит для мяса и овощей, сохраняя их вкус и полезные свойства.

Уточнения

Диетоло́гия — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях. Другое название диетологии — клиническое питание.



