Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Исследование учёных из Университета китайской медицины Гуанчжоу внесло ясность в извечный спор о пользе чёрного и зелёного чая. Оказалось, что чёрный чай оказывает положительное влияние на почки и снижает смертность среди людей с хроническими заболеваниями.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий чай

Результаты исследования

В эксперименте, опубликованном в журнале Renal Nutrition, приняли участие 17 000 пациентов с хронической болезнью почек. Средний возраст участников составил 62 года. Учёные выяснили, что у тех, кто ежедневно выпивал 3-5 чашек чёрного чая, риск смертности был на 11% ниже, чем у тех, кто предпочитал другие напитки.

Почему чёрный чай полезнее

Чёрный чай содержит больше теарубигинов и теафлавинов — веществ, которые образуются в процессе ферментации.

Эти соединения:

Снижают уровень уремических токсинов.

Обладают антиоксидантным эффектом.

Зелёный чай тоже полезен, но его влияние на почки оказалось менее выраженным.

Кому и сколько чёрного чая пить

Китайские исследователи рекомендуют чёрный чай в умеренном количестве — до 4 чашек в день. Напиток полезен не только для почек, но и для людей с диабетом и других категорий, не имеющих проблем со здоровьем.

Уточнения

Чёрный чай — вид чая, подвергающийся полной ферментации (окислению) в течение от двух недель до месяца (по традиционной технологии). Традиционно наиболее популярный вид чая в Европе, включая Россию.



