Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки

Исследование учёных из Университета китайской медицины Гуанчжоу внесло ясность в извечный спор о пользе чёрного и зелёного чая. Оказалось, что чёрный чай оказывает положительное влияние на почки и снижает смертность среди людей с хроническими заболеваниями.
В эксперименте, опубликованном в журнале Renal Nutrition, приняли участие 17 000 пациентов с хронической болезнью почек. Средний возраст участников составил 62 года. Учёные выяснили, что у тех, кто ежедневно выпивал 3-5 чашек чёрного чая, риск смертности был на 11% ниже, чем у тех, кто предпочитал другие напитки.
Чёрный чай содержит больше теарубигинов и теафлавинов — веществ, которые образуются в процессе ферментации.
Эти соединения:
Китайские исследователи рекомендуют чёрный чай в умеренном количестве — до 4 чашек в день. Напиток полезен не только для почек, но и для людей с диабетом и других категорий, не имеющих проблем со здоровьем.
Чёрный чай — вид чая, подвергающийся полной ферментации (окислению) в течение от двух недель до месяца (по традиционной технологии). Традиционно наиболее популярный вид чая в Европе, включая Россию.
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