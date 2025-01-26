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Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки

1:27
Еда

Исследование учёных из Университета китайской медицины Гуанчжоу внесло ясность в извечный спор о пользе чёрного и зелёного чая. Оказалось, что чёрный чай оказывает положительное влияние на почки и снижает смертность среди людей с хроническими заболеваниями.

Горячий чай
Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячий чай

Результаты исследования

В эксперименте, опубликованном в журнале Renal Nutrition, приняли участие 17 000 пациентов с хронической болезнью почек. Средний возраст участников составил 62 года. Учёные выяснили, что у тех, кто ежедневно выпивал 3-5 чашек чёрного чая, риск смертности был на 11% ниже, чем у тех, кто предпочитал другие напитки.

Почему чёрный чай полезнее

Чёрный чай содержит больше теарубигинов и теафлавинов — веществ, которые образуются в процессе ферментации.

Эти соединения:

  • Снижают уровень уремических токсинов.
  • Обладают антиоксидантным эффектом.
  • Зелёный чай тоже полезен, но его влияние на почки оказалось менее выраженным.

Кому и сколько чёрного чая пить

Китайские исследователи рекомендуют чёрный чай в умеренном количестве — до 4 чашек в день. Напиток полезен не только для почек, но и для людей с диабетом и других категорий, не имеющих проблем со здоровьем.

Уточнения

Чёрный чай — вид чая, подвергающийся полной ферментации (окислению) в течение от двух недель до месяца (по традиционной технологии). Традиционно наиболее популярный вид чая в Европе, включая Россию.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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