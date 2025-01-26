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Недоваренная курица: чем вы рискуете, не доводя мясо до готовности

1:29
Еда

Курица — один из самых популярных источников белка, но употребление этого мяса в недоваренном виде может представлять серьёзную угрозу для здоровья. Узнайте, почему важно правильно готовить курицу и какие риски связаны с нарушением правил обработки.

куриное филе
Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куриное филе

Риски сырой курицы

Сырая или полусырая курица часто становится переносчиком опасных микроорганизмов, таких как кампилобактерии, сальмонелла и клостридия перфрингенс. Эти бактерии могут вызывать серьёзные пищевые отравления, сопровождающиеся спазмами, диареей, рвотой, головной болью и повышением температуры.

Как избежать проблем

  1. Готовьте до полной готовности: Безопасной курица становится только при достижении внутренней температуры 73-75°C.
  2. Соблюдайте гигиену: Всегда мойте руки до и после контакта с сырым мясом.
  3. Используйте отдельные инструменты: Для разделки курицы выделите отдельный нож и доску.
  4. Сразу убирайте мясо: Остатки приготовленного мяса храните в холодильнике или морозильной камере, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Кому следует быть особенно осторожным

В группе риска находятся пожилые люди, беременные женщины, дети и люди с ослабленным иммунитетом. Если возникают симптомы отравления, важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Уточнения

Бакте́рии — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной. Бактерии — одна из первых форм жизни на Земле и встречаются почти во всех земных местообитаниях. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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