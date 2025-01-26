Недоваренная курица: чем вы рискуете, не доводя мясо до готовности

Курица — один из самых популярных источников белка, но употребление этого мяса в недоваренном виде может представлять серьёзную угрозу для здоровья. Узнайте, почему важно правильно готовить курицу и какие риски связаны с нарушением правил обработки.
Сырая или полусырая курица часто становится переносчиком опасных микроорганизмов, таких как кампилобактерии, сальмонелла и клостридия перфрингенс. Эти бактерии могут вызывать серьёзные пищевые отравления, сопровождающиеся спазмами, диареей, рвотой, головной болью и повышением температуры.
В группе риска находятся пожилые люди, беременные женщины, дети и люди с ослабленным иммунитетом. Если возникают симптомы отравления, важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Бакте́рии — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной. Бактерии — одна из первых форм жизни на Земле и встречаются почти во всех земных местообитаниях.
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.