Недоваренная курица: чем вы рискуете, не доводя мясо до готовности

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица — один из самых популярных источников белка, но употребление этого мяса в недоваренном виде может представлять серьёзную угрозу для здоровья. Узнайте, почему важно правильно готовить курицу и какие риски связаны с нарушением правил обработки.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куриное филе

Риски сырой курицы

Сырая или полусырая курица часто становится переносчиком опасных микроорганизмов, таких как кампилобактерии, сальмонелла и клостридия перфрингенс. Эти бактерии могут вызывать серьёзные пищевые отравления, сопровождающиеся спазмами, диареей, рвотой, головной болью и повышением температуры.

Как избежать проблем

Готовьте до полной готовности: Безопасной курица становится только при достижении внутренней температуры 73-75°C. Соблюдайте гигиену: Всегда мойте руки до и после контакта с сырым мясом. Используйте отдельные инструменты: Для разделки курицы выделите отдельный нож и доску. Сразу убирайте мясо: Остатки приготовленного мяса храните в холодильнике или морозильной камере, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Кому следует быть особенно осторожным

В группе риска находятся пожилые люди, беременные женщины, дети и люди с ослабленным иммунитетом. Если возникают симптомы отравления, важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Уточнения

Бакте́рии — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной. Бактерии — одна из первых форм жизни на Земле и встречаются почти во всех земных местообитаниях.

