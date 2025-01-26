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Сломать зубы о хлеб? Реальная угроза, о которой вы не знали

1:17
Еда

Зубы можно сломать не только о твёрдые сухари или кости, но и о привычные, на первый взгляд, безопасные продукты, такие как свежий хлеб. Стоматолог-эндодонтист Виктория Голова рассказала, какие привычки могут навредить вашим зубам.

Мужчина чистит зубы
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина чистит зубы

Почему мягкий хлеб опасен

Свежая выпечка кажется абсолютно безопасной, но проблема заключается в том, как люди едят её. "Вгрызаясь" в мягкий кусок, можно создать повышенную нагрузку на зубы. Это особенно опасно для тех, у кого уже есть проблемы — тонкие стенки зуба, удалённый нерв или микроповреждения.

Другие "вредные" продукты для зубов

По словам специалиста, здоровью зубов угрожают также:

  • Вяленое мясо, которое даёт сильную нагрузку на жевательные мышцы.
  • Стейки на кости и ребрышки.
  • Нераскрывшиеся зерна попкорна, которые могут стать причиной сколов пломб.

Как избежать повреждений

Стоматологи рекомендуют быть осторожными с твёрдой или жёсткой пищей, следить за состоянием зубов и регулярно посещать врача. Также важно помнить, что даже мягкая выпечка может стать неожиданной угрозой, если её неправильно употреблять.

Уточнения

Стоматоло́гия — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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