Сломать зубы о хлеб? Реальная угроза, о которой вы не знали

Зубы можно сломать не только о твёрдые сухари или кости, но и о привычные, на первый взгляд, безопасные продукты, такие как свежий хлеб. Стоматолог-эндодонтист Виктория Голова рассказала, какие привычки могут навредить вашим зубам.
Свежая выпечка кажется абсолютно безопасной, но проблема заключается в том, как люди едят её. "Вгрызаясь" в мягкий кусок, можно создать повышенную нагрузку на зубы. Это особенно опасно для тех, у кого уже есть проблемы — тонкие стенки зуба, удалённый нерв или микроповреждения.
По словам специалиста, здоровью зубов угрожают также:
Стоматологи рекомендуют быть осторожными с твёрдой или жёсткой пищей, следить за состоянием зубов и регулярно посещать врача. Также важно помнить, что даже мягкая выпечка может стать неожиданной угрозой, если её неправильно употреблять.
Стоматоло́гия — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.