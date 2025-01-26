Употребляете корицу? Узнайте, почему это может навредить вам

Корица давно известна своими полезными свойствами, но даже этот чудо-продукт может быть опасен, если использовать его без меры. Диетолог Елена Соломатина предупреждает: специя может вызвать негативные реакции, если игнорировать противопоказания.
Корица обладает мощным противовоспалительным действием, богата витаминами и минералами, а также является отличной заменой сахара. Однако важно помнить, что даже полезный продукт может навредить, если использовать его слишком часто.
"Слишком частое употребление корицы может нарушить внутренние балансы организма", — предупреждает Елена Соломатина.
Специя, как и любой другой продукт, требует умеренности, особенно если есть проблемы со здоровьем.
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.