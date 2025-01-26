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Употребляете корицу? Узнайте, почему это может навредить вам

Еда

Корица давно известна своими полезными свойствами, но даже этот чудо-продукт может быть опасен, если использовать его без меры. Диетолог Елена Соломатина предупреждает: специя может вызвать негативные реакции, если игнорировать противопоказания.

Чай
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чай

Польза корицы

Корица обладает мощным противовоспалительным действием, богата витаминами и минералами, а также является отличной заменой сахара. Однако важно помнить, что даже полезный продукт может навредить, если использовать его слишком часто.

Кому стоит ограничить корицу

  1. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и склонностью к аллергии лучше исключить специю из рациона.
  2. Тем, у кого есть нарушения гормонального фона или эндокринной системы, диетологи рекомендуют сократить употребление корицы.
  3. При обострении хронических заболеваний любые специи, включая корицу, следует временно исключить.

Что говорят эксперты

"Слишком частое употребление корицы может нарушить внутренние балансы организма", — предупреждает Елена Соломатина.

Специя, как и любой другой продукт, требует умеренности, особенно если есть проблемы со здоровьем.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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