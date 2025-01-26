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Удалять кожицу с рыбы или нет? Вы будете удивлены

1:22
Еда

Если вы всегда удаляли кожицу с рыбы, возможно, пора пересмотреть этот подход. Эксперты утверждают, что шкурка не только безопасна, но и обладает рядом полезных свойств.

красная рыба
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
красная рыба

Полезна ли кожура лосося

Лососевая кожа содержит ценные омега-3 жирные кислоты, белок и витамин D. Это сочетание полезно для здоровья костей, суставов, мышц, а также снижает риск хронических заболеваний и поддерживает здоровье кишечника, глаз и кожи.

Кроме того, рыба с кожицей лучше держит форму при приготовлении.

Кулинарные традиции

В некоторых азиатских странах лососевую кожицу подают в виде хрустящих чипсов, делая её самостоятельным блюдом. Однако важно перед приготовлением счищать чешую, чтобы сохранить текстуру и вкус.

Когда стоит избегать кожицы

Беременным и кормящим женщинам эксперты рекомендуют употреблять только филе. Также стоит чистить морепродукты, если вы не уверены в их качестве, поскольку в коже могут накапливаться токсины или микропластик, что подтвердили специалисты из Verywell Health.

Решение за вами

Снимать кожицу с рыбы или нет — вопрос вкуса и здоровья. Главное — быть внимательным к качеству продукта и учитывать свои потребности.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.
 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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