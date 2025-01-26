Удалять кожицу с рыбы или нет? Вы будете удивлены

Если вы всегда удаляли кожицу с рыбы, возможно, пора пересмотреть этот подход. Эксперты утверждают, что шкурка не только безопасна, но и обладает рядом полезных свойств.
Лососевая кожа содержит ценные омега-3 жирные кислоты, белок и витамин D. Это сочетание полезно для здоровья костей, суставов, мышц, а также снижает риск хронических заболеваний и поддерживает здоровье кишечника, глаз и кожи.
Кроме того, рыба с кожицей лучше держит форму при приготовлении.
В некоторых азиатских странах лососевую кожицу подают в виде хрустящих чипсов, делая её самостоятельным блюдом. Однако важно перед приготовлением счищать чешую, чтобы сохранить текстуру и вкус.
Беременным и кормящим женщинам эксперты рекомендуют употреблять только филе. Также стоит чистить морепродукты, если вы не уверены в их качестве, поскольку в коже могут накапливаться токсины или микропластик, что подтвердили специалисты из Verywell Health.
Снимать кожицу с рыбы или нет — вопрос вкуса и здоровья. Главное — быть внимательным к качеству продукта и учитывать свои потребности.
Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.