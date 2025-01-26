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Любимое блюдо россиян подорожало: как адаптировать рецепт

1:20
Еда

Любимое многими картофельное пюре — простое, но вкусное блюдо, знакомое каждому. Однако в 2024 году его приготовление стало ощутимо дороже. Причина — резкий рост цен на два ключевых ингредиента: картофель и сливочное масло.

Пюре с подливой и тефтелями
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пюре с подливой и тефтелями

Почему картофель и масло стали дорогими

Цена картофеля выросла почти вдвое — на 92%, что сделало его уже не таким доступным продуктом. Сливочное масло тоже прибавило в цене — на 36,2%. В итоге некогда бюджетное блюдо стало затратным даже для семей с обычным уровнем дохода.

Классический рецепт пюре

Традиционное картофельное пюре готовят из картофеля, молока и сливочного масла. Для более нежной текстуры некоторые кулинары добавляют яйцо. Это делает пюре шелковистым и воздушным, улучшая его консистенцию.

Можно ли сэкономить

Рецепт пюре можно адаптировать под бюджет. Например, вместо молока можно использовать воду, оставшуюся после варки картофеля. Вместо сливочного масла допустимо добавить растительное.

Однако эксперты не рекомендуют менять сразу все компоненты, чтобы не потерять привычный вкус блюда.

Уточнения

Пюре́ — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды. Пюре может представлять собой сухой порошок промышленного изготовления для дальнейшего разбавления водой и приготовления пюре (к примеру, «сухое картофельное пюре»).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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