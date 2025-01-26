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Готовьте за 10 минут: салат, который станет хитом на любом столе

1:19
Еда

Этот овощной салат станет настоящим хитом на вашем столе. Простой, но невероятно вкусный, он порадует всех, кто любит лёгкие и полезные блюда. Всё дело в одном маленьком, но важном секрете, который придаст ему особый шарм.

салат с треской
Фото: freepik
салат с треской

Что понадобится

Для салата возьмите свежие помидоры, огурцы, сладкий перец, редис, зелёный лук и немного любимой зелени. Нарежьте всё кубиками или тонкими ломтиками. Этот этап зависит только от вашего вкуса.

Секретный ингредиент

Главная изюминка этого салата — жареный кунжут! Его ореховый аромат и хрустящая текстура делают блюдо необычным. Просто слегка обжарьте кунжут на сухой сковороде, чтобы он раскрыл свой вкус.

Собираем салат

Смешайте нарезанные овощи, добавьте обжаренный кунжут, заправьте оливковым маслом и приправьте солью и перцем по вкусу. Для свежести и пикантности сбрызните блюдо лимонным соком и добавьте щепотку любимых специй.

Салат получается лёгким, ароматным и невероятно вкусным. Он подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым.

Уточнения

Кунжу́т или Сеза́м (лат. Sésamum) — род травянистых растений семейства Педалиевые (Pedaliaceae).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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