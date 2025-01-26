Этот овощной салат станет настоящим хитом на вашем столе. Простой, но невероятно вкусный, он порадует всех, кто любит лёгкие и полезные блюда. Всё дело в одном маленьком, но важном секрете, который придаст ему особый шарм.
Для салата возьмите свежие помидоры, огурцы, сладкий перец, редис, зелёный лук и немного любимой зелени. Нарежьте всё кубиками или тонкими ломтиками. Этот этап зависит только от вашего вкуса.
Главная изюминка этого салата — жареный кунжут! Его ореховый аромат и хрустящая текстура делают блюдо необычным. Просто слегка обжарьте кунжут на сухой сковороде, чтобы он раскрыл свой вкус.
Смешайте нарезанные овощи, добавьте обжаренный кунжут, заправьте оливковым маслом и приправьте солью и перцем по вкусу. Для свежести и пикантности сбрызните блюдо лимонным соком и добавьте щепотку любимых специй.
Салат получается лёгким, ароматным и невероятно вкусным. Он подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым.
Кунжу́т или Сеза́м (лат. Sésamum) — род травянистых растений семейства Педалиевые (Pedaliaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.