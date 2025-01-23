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Эксперты протестировали 11 марок кофе: результаты дегустации

Еда

Вы когда-нибудь задумывались, какой кофе выбрать в супермаркете, чтобы утро начиналось с идеального вкуса? Команда издания "Paladar" провела слепую дегустацию 11 популярных марок молотого и обжаренного кофе, чтобы определить лучший вариант для ежедневного потребления.

кофейные зерна, чашечка кофе
Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain
кофейные зерна, чашечка кофе

Результаты дегустации

1-е место: Três Corações

Этот кофе поразил экспертов сбалансированным вкусом с легкими нотками шоколада и фруктов, а также умеренной кислотностью.

2-е место: Melitta

Отличился мягким вкусом с оттенками карамели и фруктов, несмотря на легкий аромат нафталина.

3-е место: Fort

Приятный вкус с нотками орехов и карамели, хотя присутствует легкая горечь.

Критерии оценки

Эксперты оценивали кофе по следующим параметрам:

  • Аромат: наличие приятных ноток, таких как орехи, карамель, фрукты.
  • Вкус: сбалансированность между сладостью, кислотностью и горечью.
  • Плотность: ощущение полноты вкуса во рту.

Рекомендации для потребителей

При выборе кофе обратите внимание на степень обжарки и помола. Предпочтение стоит отдавать маркам, которые предлагают сбалансированный вкус без выраженной горечи. Дегустация показала, что даже в массовом сегменте можно найти достойные варианты для ежедневного употребления.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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