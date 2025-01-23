Эксперты протестировали 11 марок кофе: результаты дегустации

Вы когда-нибудь задумывались, какой кофе выбрать в супермаркете, чтобы утро начиналось с идеального вкуса? Команда издания "Paladar" провела слепую дегустацию 11 популярных марок молотого и обжаренного кофе, чтобы определить лучший вариант для ежедневного потребления.
Этот кофе поразил экспертов сбалансированным вкусом с легкими нотками шоколада и фруктов, а также умеренной кислотностью.
Отличился мягким вкусом с оттенками карамели и фруктов, несмотря на легкий аромат нафталина.
Приятный вкус с нотками орехов и карамели, хотя присутствует легкая горечь.
Эксперты оценивали кофе по следующим параметрам:
При выборе кофе обратите внимание на степень обжарки и помола. Предпочтение стоит отдавать маркам, которые предлагают сбалансированный вкус без выраженной горечи. Дегустация показала, что даже в массовом сегменте можно найти достойные варианты для ежедневного употребления.
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