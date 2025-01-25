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Опасность на вашей тарелке: как избежать инсульта и инфаркта из-за еды

1:41
Еда

Часто ли вы задумываетесь о том, что скрывается в любимой выпечке или соусах? Трансжиры — это искусственно синтезированные жиры, которые не только нарушают обмен веществ, но и могут привести к серьёзным проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Кусок масла
Фото: Adobe Stock by photocrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кусок масла

Как трансжиры вредят организму

Попадая в организм, трансжиры начинают "засорять" его. Они способствуют образованию жировых отложений на стенках сосудов, что сужает их просвет. Это приводит к ухудшению кровообращения, повышению артериального давления и, в тяжёлых случаях, к развитию опасных заболеваний.

Опасность холестериновых бляшек

Наиболее грозное последствие потребления трансжиров — образование холестериновых бляшек. Они не только мешают нормальному кровообращению, но и могут отрываться, полностью блокируя кровоток. Если это произойдёт в мозге, риск инсульта неизбежен. Если в сердце — инфаркт миокарда с возможным летальным исходом.

Какие продукты нужно избегать

Особую осторожность стоит проявлять с мясными полуфабрикатами, выпечкой, соусами и кондитерскими изделиями. Современные производители часто маскируют наличие трансжиров, поэтому важно читать состав продуктов. Даже вкусные мясные изделия могут скрывать опасные ингредиенты.

Как защитить себя

Лучший способ избежать опасности — минимизировать потребление переработанных продуктов и отдать предпочтение натуральным, свежим ингредиентам. Чтение этикеток и осознанный подход к выбору пищи помогут сохранить здоровье на долгие годы.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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