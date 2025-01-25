Опасность на вашей тарелке: как избежать инсульта и инфаркта из-за еды

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Часто ли вы задумываетесь о том, что скрывается в любимой выпечке или соусах? Трансжиры — это искусственно синтезированные жиры, которые не только нарушают обмен веществ, но и могут привести к серьёзным проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Фото: Adobe Stock by photocrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кусок масла

Как трансжиры вредят организму

Попадая в организм, трансжиры начинают "засорять" его. Они способствуют образованию жировых отложений на стенках сосудов, что сужает их просвет. Это приводит к ухудшению кровообращения, повышению артериального давления и, в тяжёлых случаях, к развитию опасных заболеваний.

Опасность холестериновых бляшек

Наиболее грозное последствие потребления трансжиров — образование холестериновых бляшек. Они не только мешают нормальному кровообращению, но и могут отрываться, полностью блокируя кровоток. Если это произойдёт в мозге, риск инсульта неизбежен. Если в сердце — инфаркт миокарда с возможным летальным исходом.

Какие продукты нужно избегать

Особую осторожность стоит проявлять с мясными полуфабрикатами, выпечкой, соусами и кондитерскими изделиями. Современные производители часто маскируют наличие трансжиров, поэтому важно читать состав продуктов. Даже вкусные мясные изделия могут скрывать опасные ингредиенты.

Как защитить себя

Лучший способ избежать опасности — минимизировать потребление переработанных продуктов и отдать предпочтение натуральным, свежим ингредиентам. Чтение этикеток и осознанный подход к выбору пищи помогут сохранить здоровье на долгие годы.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот.

