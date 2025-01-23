Режим питания долгожителей: как ранний ужин улучшает качество жизни

Время последнего приёма пищи играет важную роль в нашем самочувствии, метаболизме и даже продолжительности жизни. Узнайте, как ужинать правильно, чтобы чувствовать себя лучше и поддерживать здоровый вес.
Эксперты рекомендуют завершать ужин не позднее, чем за три часа до сна. Это позволяет:
Например, если вы ложитесь спать в 22:00, ужин должен быть завершён до 19:00.
Согласно мнению специалистов, наше тело работает более эффективно, если между последним приёмом пищи и завтраком проходит не менее 12 часов. Такой подход:
Иногда завершить ужин рано не получается. В таком случае:
Исследования показывают, что долгожители часто следуют режиму питания с ограниченным временным окном. Это способствует не только улучшению физического состояния, но и укреплению общего здоровья.
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