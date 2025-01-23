Режим питания долгожителей: как ранний ужин улучшает качество жизни

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Время последнего приёма пищи играет важную роль в нашем самочувствии, метаболизме и даже продолжительности жизни. Узнайте, как ужинать правильно, чтобы чувствовать себя лучше и поддерживать здоровый вес.

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Когда лучше ужинать

Эксперты рекомендуют завершать ужин не позднее, чем за три часа до сна. Это позволяет:

Улучшить качество сна.

Снизить риск набора лишнего веса.

Нормализовать работу циркадных ритмов.

Например, если вы ложитесь спать в 22:00, ужин должен быть завершён до 19:00.

Почему важно соблюдать 12-часовое окно питания

Согласно мнению специалистов, наше тело работает более эффективно, если между последним приёмом пищи и завтраком проходит не менее 12 часов. Такой подход:

Помогает организму переключиться на окисление жиров.

Улучшает метаболическое здоровье.

Поддерживает вес в норме.

Что делать, если ужин приходится на позднее время

Иногда завершить ужин рано не получается. В таком случае:

Ограничьте калорийность приёма пищи.

Избегайте нездоровых перекусов.

При необходимости включите лёгкие блюда, богатые белком, чтобы обеспечить восстановление организма после физических нагрузок.

Примерный режим питания для здоровья

Завтрак: начало дня, основное потребление калорий. Обед: насыщенный приём пищи, восполняющий энергию. Ужин: лёгкий и не поздний, завершён за 3 часа до сна.

Исследования показывают, что долгожители часто следуют режиму питания с ограниченным временным окном. Это способствует не только улучшению физического состояния, но и укреплению общего здоровья.