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Режим питания долгожителей: как ранний ужин улучшает качество жизни

1:54
Еда

Время последнего приёма пищи играет важную роль в нашем самочувствии, метаболизме и даже продолжительности жизни. Узнайте, как ужинать правильно, чтобы чувствовать себя лучше и поддерживать здоровый вес.

роскошный обед
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info
роскошный обед

Когда лучше ужинать

Эксперты рекомендуют завершать ужин не позднее, чем за три часа до сна. Это позволяет:

  • Улучшить качество сна.
  • Снизить риск набора лишнего веса.
  • Нормализовать работу циркадных ритмов.

Например, если вы ложитесь спать в 22:00, ужин должен быть завершён до 19:00.

Почему важно соблюдать 12-часовое окно питания

Согласно мнению специалистов, наше тело работает более эффективно, если между последним приёмом пищи и завтраком проходит не менее 12 часов. Такой подход:

  • Помогает организму переключиться на окисление жиров.
  • Улучшает метаболическое здоровье.
  • Поддерживает вес в норме.

Что делать, если ужин приходится на позднее время

Иногда завершить ужин рано не получается. В таком случае:

  • Ограничьте калорийность приёма пищи.
  • Избегайте нездоровых перекусов.
  • При необходимости включите лёгкие блюда, богатые белком, чтобы обеспечить восстановление организма после физических нагрузок.

Примерный режим питания для здоровья

  1. Завтрак: начало дня, основное потребление калорий.
  2. Обед: насыщенный приём пищи, восполняющий энергию.
  3. Ужин: лёгкий и не поздний, завершён за 3 часа до сна.

Исследования показывают, что долгожители часто следуют режиму питания с ограниченным временным окном. Это способствует не только улучшению физического состояния, но и укреплению общего здоровья.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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