Ешьте тофу, и сосуды будут как у 20-летнего

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие называют тофу продуктом долгожителей, и это не случайно. Исследования показывают, что регулярное употребление этого соевого сыра способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Но чем именно полезен тофу и как его употреблять правильно?

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain сыр тофу

Чем тофу полезен для организма

По словам геронтолога Светланы Трофимовой, в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", ключевую роль играют сапонины, содержащиеся в тофу. Эти вещества связывают и выводят из организма "плохой" холестерин, поступающий с пищей, а также тот, что содержится в желчи.

Кроме того, тофу богат лецитином, который помогает регулировать баланс "хорошего" и "плохого" холестерина. Таким образом, регулярное употребление тофу способствует снижению уровня вредного холестерина и улучшает здоровье сосудов.

Доказательства пользы тофу

Американские учёные провели масштабное исследование, в котором приняли участие более 200 тысяч человек. Результаты оказались впечатляющими: те, кто регулярно ел тофу, реже сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями по сравнению с теми, кто этот продукт игнорировал.

Сколько тофу нужно есть

Чтобы получить максимальную пользу от тофу, врачи рекомендуют съедать не более 100 граммов в день. Это количество обеспечивает защиту сердца и сосудов без риска переедания.

Тофу — выбор для здоровья

Этот продукт не только поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, но и помогает укрепить здоровье в целом. Добавив тофу в свой рацион, вы сделаете важный шаг к улучшению качества жизни и увеличению её продолжительности.