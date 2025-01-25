Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать при повреждении багажа
Subaru Forester Wilderness шестого поколения замечен на Reddit
Раздельное питание: как сочетать продукты, чтобы похудеть и почувствовать себя лучше
Это трюк в туалете сэкономит большие деньги
Как вечерний бег улучшает обмен веществ и самочувствие
Удивите соседей: экзотические фрукты для вашего сада в этом году
Джанабаева показала их общий с Валерием Меладзе шикарный особняк
Гигантский айсберг угрожает тюленям и пингвинам Южной Георгии
Остановите рак: как витамин B6 помогает снизить риски

Этот творожный сыр лучше магазинного: попробуйте сами

Еда

Вы даже не представляете, насколько легко приготовить творожный сыр дома! Всего один ингредиент и немного времени — и у вас получится нежная, кремовая масса, идеально подходящая для завтраков, десертов и соусов.

Молочные продукты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молочные продукты

Идеальное решение для бутербродов и десертов

Творожный сыр, приготовленный из замороженного кефира, станет универсальным продуктом на вашей кухне. Он идеально сочетается с хлебом, пастами и служит базой для сладких блюд.

Что понадобится

Для начала вам нужен кефир — это главный и единственный ингредиент. Дополнительно можете добавить специи или травы для вкусового разнообразия.

Шаг 1. Заморозка кефира

Для приготовления творожного сыра сначала заморозьте кефир. Перелейте его в глубокую миску и оставьте в морозильной камере на 10-12 часов, чтобы продукт полностью застыл.

Шаг 2. Медленная разморозка

Замороженный кефир нужно разморозить при комнатной температуре или в холодильнике. Такой плавный процесс сохраняет текстуру продукта.

Шаг 3. Отделение сыворотки

Застывший кефир переложите в сито, застеленное марлей. Оставьте его на несколько часов, чтобы лишняя сыворотка стекла, а масса стала густой и кремовой.

Шаг 4. Финальная доработка

Когда сыворотка полностью стечёт, перемешайте массу до однородности. Для пикантности можно добавить немного соли, куркумы или свежих трав. Всё, творожный сыр готов к употреблению!

Почему это стоит попробовать

Домашний сыр не только вкуснее магазинного, но и полезнее: вы точно знаете, из чего он приготовлен. Этот рецепт прост и требует минимальных усилий, но результат приятно удивит.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Правильно обрезаем герань: метод 5 узлов
Садоводство, цветоводство
Правильно обрезаем герань: метод 5 узлов Аудио 
Забудьте о туши: как создать выразительный макияж без неё
Красота и стиль
Забудьте о туши: как создать выразительный макияж без неё Аудио 
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Недвижимость
Специалисты советуют не стирать вещи при 40° Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Сажаем на рассаду в феврале: какие цветы подарят пышное цветение летом
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Как выглядеть дорого в повседневной одежде?
Как выглядеть дорого в повседневной одежде?
Последние материалы
Один манёвр — и лишение прав: как правильно действовать, если наехали на сплошную
Зачем самцы притворяются самками
Как подготовиться к автопутешествию
Почему не бывает толстых китаянок: 6 хитростей, которые помогают им оставаться стройными
Что делать, если тушь засохла: три лайфхака для продления её срока службы
Самая загадочная порода собак: никто не может её узнать
С февраля в России страховая пенсия увеличится до 25 тысяч рублей
Секрет китов: как морские гиганты спасают планету
Алсу рассмешила пародия Мартиросянов на Трампа и его жену
Как скрыть беспорядок на кухне: простые способы освободить пространство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.