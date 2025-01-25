Этот творожный сыр лучше магазинного: попробуйте сами

Вы даже не представляете, насколько легко приготовить творожный сыр дома! Всего один ингредиент и немного времени — и у вас получится нежная, кремовая масса, идеально подходящая для завтраков, десертов и соусов.
Творожный сыр, приготовленный из замороженного кефира, станет универсальным продуктом на вашей кухне. Он идеально сочетается с хлебом, пастами и служит базой для сладких блюд.
Для начала вам нужен кефир — это главный и единственный ингредиент. Дополнительно можете добавить специи или травы для вкусового разнообразия.
Для приготовления творожного сыра сначала заморозьте кефир. Перелейте его в глубокую миску и оставьте в морозильной камере на 10-12 часов, чтобы продукт полностью застыл.
Замороженный кефир нужно разморозить при комнатной температуре или в холодильнике. Такой плавный процесс сохраняет текстуру продукта.
Застывший кефир переложите в сито, застеленное марлей. Оставьте его на несколько часов, чтобы лишняя сыворотка стекла, а масса стала густой и кремовой.
Когда сыворотка полностью стечёт, перемешайте массу до однородности. Для пикантности можно добавить немного соли, куркумы или свежих трав. Всё, творожный сыр готов к употреблению!
Домашний сыр не только вкуснее магазинного, но и полезнее: вы точно знаете, из чего он приготовлен. Этот рецепт прост и требует минимальных усилий, но результат приятно удивит.
Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).
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