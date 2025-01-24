Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Знаки любви кошек, которые мы часто не замечаем
В Ирландии надвигается опасный шторм: советы для туристов и местных жителей
Масштабная атака беспилотников ВСУ: 123 дрона сбиты над Россией
Сохраняйте свежесть салатов без усилий. Вам помогут кулинарные лайфхаки
Рассказываем, как сделать котлеты вкуснее, чем у его мамы
Трамп обратится к Саудовской Аравии с просьбой о деньгах
Как выбрать надёжного мастера по химчистке мебели: советы и рекомендации
Смородина без тли: эти растения спасут ваш урожай — проверенный способ

Семья будет в восторге! Рецепт, как приготовить нежный мандариновый десерт

1:17
Еда

Ингредиенты

  1. Мандарины — 4-6 шт.
  2. Сахар — 100 г
  3. Желатин — 10 г
  4. Вода — 200 мл

Приготовление

1. Подготовка мандаринов:
Очистите мандарины от кожуры и белых пленок. Разделите их на дольки и удалите косточки, если они есть.

мандарины
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
мандарины

2. Приготовление сиропа:
В небольшой кастрюле смешайте сахар и воду. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Варите сироп на медленном огне около 5 минут, пока он слегка загустеет.

3. Добавление желатина:
Замочите желатин в холодной воде согласно инструкции на упаковке. Когда желатин набухнет, добавьте его в горячий сироп и тщательно перемешайте до полного растворения.

4. Сборка десерта:
Выложите мандариновые дольки в креманки или небольшие формочки. Залейте их горячим сиропом с желатином. Оставьте остывать при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на несколько часов, чтобы десерт застыл.

5. Подача:
Перед подачей можно украсить десерт тертым шоколадом, мятой или орехами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Собаки, жаждущие внимания: породы, которые любят своих хозяев больше всего
Домашние животные
Собаки, жаждущие внимания: породы, которые любят своих хозяев больше всего Аудио 
Сергей Лазарев встретил певицу Дуа Липу, когда гулял по пустыне в чём мать родила
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев встретил певицу Дуа Липу, когда гулял по пустыне в чём мать родила Аудио 
Сила слова нет — первая жена Илона Маска объяснила его философию успеха в бизнесе
Экономика и бизнес
Сила слова нет — первая жена Илона Маска объяснила его философию успеха в бизнесе Аудио 
Популярное
Чёрное море хотят переименовать

Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.

Чёрное море хотят переименовать
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
Сводка с фронта: Киев ждёт Орешника, крышка котла в Великой Новосёлке захлопывается Дмитрий Плотников Казахстан строит в Алма-Ате на огромной территории разведывательный комплекс США Любовь Степушова Лариса Лужина: Я жду острохарактерных ролей Анжела Якубовская
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом
Пиджаки и жакеты 2025: главные тренды, стильные идеи и советы по носке
Как сохранить свежесть и чистоту в доме, где живут пожилые люди
Как сохранить свежесть и чистоту в доме, где живут пожилые люди
Последние материалы
Смородина без тли: эти растения спасут ваш урожай — проверенный способ
Как столкновение с планетой изменило судьбу Луны и Земли
Рубашки и топы 90-х, которые вернулись на подиумы моды в 2025 году
Как нехватка витамина В12 влияет на организм
Сода — незаменимая помощница огородника
Пожилым необходимо знать, как правильно тренироваться после 60 лет
Ошибки примерочной: почему ваш шопинг становится разочарованием
Семья будет в восторге! Рецепт, как приготовить нежный мандариновый десерт
Молодая кошка или котёнок: кого выбрать для второй кошки
Клубника засыплет урожаем: вот какие культуры посадить рядом — секреты соседства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.