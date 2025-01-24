Семья будет в восторге! Рецепт, как приготовить нежный мандариновый десерт

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Ингредиенты

Мандарины — 4-6 шт. Сахар — 100 г Желатин — 10 г Вода — 200 мл

Приготовление

1. Подготовка мандаринов:

Очистите мандарины от кожуры и белых пленок. Разделите их на дольки и удалите косточки, если они есть.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain мандарины

2. Приготовление сиропа:

В небольшой кастрюле смешайте сахар и воду. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Варите сироп на медленном огне около 5 минут, пока он слегка загустеет.

3. Добавление желатина:

Замочите желатин в холодной воде согласно инструкции на упаковке. Когда желатин набухнет, добавьте его в горячий сироп и тщательно перемешайте до полного растворения.

4. Сборка десерта:

Выложите мандариновые дольки в креманки или небольшие формочки. Залейте их горячим сиропом с желатином. Оставьте остывать при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на несколько часов, чтобы десерт застыл.

5. Подача:

Перед подачей можно украсить десерт тертым шоколадом, мятой или орехами.