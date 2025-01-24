Семья будет в восторге! Рецепт, как приготовить нежный мандариновый десерт

1. Подготовка мандаринов:
Очистите мандарины от кожуры и белых пленок. Разделите их на дольки и удалите косточки, если они есть.
2. Приготовление сиропа:
В небольшой кастрюле смешайте сахар и воду. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Варите сироп на медленном огне около 5 минут, пока он слегка загустеет.
3. Добавление желатина:
Замочите желатин в холодной воде согласно инструкции на упаковке. Когда желатин набухнет, добавьте его в горячий сироп и тщательно перемешайте до полного растворения.
4. Сборка десерта:
Выложите мандариновые дольки в креманки или небольшие формочки. Залейте их горячим сиропом с желатином. Оставьте остывать при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на несколько часов, чтобы десерт застыл.
5. Подача:
Перед подачей можно украсить десерт тертым шоколадом, мятой или орехами.
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