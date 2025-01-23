Корейская морковь, которая не сравнится с магазинной

Любите корейские салаты, но не хотите тратить время на сложные рецепты? Мы расскажем, как приготовить яркую, ароматную закуску всего за несколько шагов.
Секрет корейских салатов — в правильно подобранных специях. Основа — сочная морковь и сладкий болгарский перец, которые в сочетании с пикантной заправкой превращаются в настоящий кулинарный шедевр.
Морковь натрите на специальной тёрке для корейских салатов, чтобы получить тонкие длинные полоски. Болгарский перец нарежьте соломкой.
Смешайте растительное масло, уксус, сахар и специи. Для яркости вкуса используйте чеснок, чёрный перец, кориандр и немного паприки.
Сложите овощи в глубокую миску, залейте заправкой и тщательно перемешайте. Чтобы вкус стал более насыщенным, дайте салату настояться в холодильнике 1-2 часа.
Такой салат станет отличным дополнением к мясным и рыбным блюдам или самостоятельной закуской. Он украсит любой стол и порадует гостей!
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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