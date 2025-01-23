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Корейская морковь, которая не сравнится с магазинной

1:40
Еда

Любите корейские салаты, но не хотите тратить время на сложные рецепты? Мы расскажем, как приготовить яркую, ароматную закуску всего за несколько шагов.

Морковь по-корейски
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Морковь по-корейски

Что потребуется

Секрет корейских салатов — в правильно подобранных специях. Основа — сочная морковь и сладкий болгарский перец, которые в сочетании с пикантной заправкой превращаются в настоящий кулинарный шедевр.

Как готовить

Подготовьте овощи

Морковь натрите на специальной тёрке для корейских салатов, чтобы получить тонкие длинные полоски. Болгарский перец нарежьте соломкой.

Приготовьте заправку

Смешайте растительное масло, уксус, сахар и специи. Для яркости вкуса используйте чеснок, чёрный перец, кориандр и немного паприки.

Соедините ингредиенты

Сложите овощи в глубокую миску, залейте заправкой и тщательно перемешайте. Чтобы вкус стал более насыщенным, дайте салату настояться в холодильнике 1-2 часа.

Лайфхаки для идеального результата

  • Выбирайте свежие и яркие овощи. Чем сочнее морковь и перец, тем вкуснее получится салат.
  • Не экономьте на специях: кориандр и чеснок придают блюду тот самый "корейский" аромат.
  • Если хотите, чтобы салат был острее, добавьте немного красного перца или острого масла.

Подойдёт для любого случая

Такой салат станет отличным дополнением к мясным и рыбным блюдам или самостоятельной закуской. Он украсит любой стол и порадует гостей!

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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