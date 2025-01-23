Удивите семью вкуснейшим блюдом: готовим кошачьи язычки

Что объединяет хрустящее печенье и любимые лакомства из детства? Конечно, это "Кошачьи язычки" — тонкое, изящное печенье, которое покоряет с первого кусочка. Минимум ингредиентов, немного времени — и на вашем столе появляется изысканное угощение, способное украсить чаепитие или стать основой для сладких десертов.
Фото: flickr.com by Stephanie Clifford, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
печенье
Ингредиенты
Для этого рецепта вам понадобятся:
100 г сливочного масла,
100 г сахара,
100 г муки,
2 яичных белка.
При желании можно добавить немного ванили или лимонной цедры, чтобы придать печенью индивидуальный аромат.
Приготовление
Начните с масла. Оно должно быть мягким, поэтому заранее достаньте его из холодильника. Взбейте масло с сахаром до пышной массы.
Добавьте белки. По одному вводите их в масляно-сахарную смесь, продолжая взбивать.
Смешайте с мукой. Постепенно просеивайте муку в тесто, перемешивая лопаткой до однородности. Если используете ароматизаторы, добавьте их на этом этапе.
Формируем печенье. Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой. На противень, выстланный пергаментом, отсадите полоски длиной около 7 см.
Выпекайте. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте печенье 8-10 минут, пока края не станут золотистыми.
Советы
Чтобы печенье получилось идеально ровным, оставляйте между полосками достаточно пространства — оно слегка растекается.
Готовые "язычки" можно окунуть в растопленный шоколад или посыпать сахарной пудрой для эффектного вида.
Готово! Лёгкое в приготовлении, это печенье станет вашим любимым рецептом. Попробуйте однажды — и оно точно останется в вашей кулинарной коллекции.