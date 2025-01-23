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Удивите семью вкуснейшим блюдом: готовим кошачьи язычки

1:58
Еда

Что объединяет хрустящее печенье и любимые лакомства из детства? Конечно, это "Кошачьи язычки" — тонкое, изящное печенье, которое покоряет с первого кусочка. Минимум ингредиентов, немного времени — и на вашем столе появляется изысканное угощение, способное украсить чаепитие или стать основой для сладких десертов.

печенье
Фото: flickr.com by Stephanie Clifford, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
печенье

Ингредиенты

Для этого рецепта вам понадобятся:

  • 100 г сливочного масла,
  • 100 г сахара,
  • 100 г муки,
  • 2 яичных белка.

При желании можно добавить немного ванили или лимонной цедры, чтобы придать печенью индивидуальный аромат.

Приготовление

  1. Начните с масла. Оно должно быть мягким, поэтому заранее достаньте его из холодильника. Взбейте масло с сахаром до пышной массы.
  2. Добавьте белки. По одному вводите их в масляно-сахарную смесь, продолжая взбивать.
  3. Смешайте с мукой. Постепенно просеивайте муку в тесто, перемешивая лопаткой до однородности. Если используете ароматизаторы, добавьте их на этом этапе.
  4. Формируем печенье. Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой. На противень, выстланный пергаментом, отсадите полоски длиной около 7 см.
  5. Выпекайте. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте печенье 8-10 минут, пока края не станут золотистыми.

Советы

  • Чтобы печенье получилось идеально ровным, оставляйте между полосками достаточно пространства — оно слегка растекается.
  • Готовые "язычки" можно окунуть в растопленный шоколад или посыпать сахарной пудрой для эффектного вида.

Готово! Лёгкое в приготовлении, это печенье станет вашим любимым рецептом. Попробуйте однажды — и оно точно останется в вашей кулинарной коллекции.

Уточнения

Блюдо — кулинарное изделие, приготовленная пища.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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