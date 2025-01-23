Удивите семью вкуснейшим блюдом: готовим кошачьи язычки

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Что объединяет хрустящее печенье и любимые лакомства из детства? Конечно, это "Кошачьи язычки" — тонкое, изящное печенье, которое покоряет с первого кусочка. Минимум ингредиентов, немного времени — и на вашем столе появляется изысканное угощение, способное украсить чаепитие или стать основой для сладких десертов.

Фото: flickr.com by Stephanie Clifford, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ печенье

Ингредиенты

Для этого рецепта вам понадобятся:

100 г сливочного масла,

100 г сахара,

100 г муки,

2 яичных белка.

При желании можно добавить немного ванили или лимонной цедры, чтобы придать печенью индивидуальный аромат.

Приготовление

Начните с масла. Оно должно быть мягким, поэтому заранее достаньте его из холодильника. Взбейте масло с сахаром до пышной массы. Добавьте белки. По одному вводите их в масляно-сахарную смесь, продолжая взбивать. Смешайте с мукой. Постепенно просеивайте муку в тесто, перемешивая лопаткой до однородности. Если используете ароматизаторы, добавьте их на этом этапе. Формируем печенье. Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой. На противень, выстланный пергаментом, отсадите полоски длиной около 7 см. Выпекайте. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте печенье 8-10 минут, пока края не станут золотистыми.

Советы

Чтобы печенье получилось идеально ровным, оставляйте между полосками достаточно пространства — оно слегка растекается.

Готовые "язычки" можно окунуть в растопленный шоколад или посыпать сахарной пудрой для эффектного вида.

Готово! Лёгкое в приготовлении, это печенье станет вашим любимым рецептом. Попробуйте однажды — и оно точно останется в вашей кулинарной коллекции.

Уточнения

Блюдо — кулинарное изделие, приготовленная пища.

