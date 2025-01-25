Упаковка или развес: как выбрать безопасные огурцы

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Среди множества огурцов на прилавках — короткоплодных, колючих, с гладкой кожурой, в упаковке и на развес — не так просто найти качественные. Реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Юлия Чехонина в программе "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказали, как не ошибиться с выбором этого популярного овоща.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Огурцы

Три правила выбора огурцов

Цена — не главный показатель

Самые дорогие огурцы не всегда лучшие. Эксперты рекомендуют выбирать овощи средней ценовой категории. Лучший вариант — фасованные огурцы в индивидуальной упаковке, запечатанной с двух сторон. Такая упаковка защищает продукт от повреждений и попадания бактерий во время транспортировки.

Будьте внимательны к упакованным лоткам

Сергей Агапкин отметил, что огурцы в лотках с пищевой плёнкой часто упаковывают прямо в магазине. Такие овощи, скорее всего, перевозили в открытой таре, что увеличивает риск повреждений и контакта с бактериями.

Отдавайте предпочтение отечественным огурцам

Огурцы, выращенные в России, считаются более свежими, так как их быстрее доставляют на прилавки. "Меньше шансов на то, что будут признаки порчи", — пояснила Юлия Чехонина.

Дополнительные советы

Проверьте огурцы на ощупь: они должны быть плотными и упругими, без мягких мест. Обратите внимание на цвет: равномерно зелёная кожура свидетельствует о качестве, а пожелтевшие участки говорят о перезрелости. Избегайте овощей с повреждениями или пятнами.

Следуя этим простым правилам, вы сможете выбрать свежие, вкусные и безопасные огурцы для вашего стола.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.



