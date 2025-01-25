Идеальный гарнир за 20 минут: как сделать рис рассыпчатым

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Рис — одна из самых популярных круп, но добиться идеальной рассыпчатости бывает непросто. Чтобы каждый раз получать "рисинку к рисинке", попробуйте метод с предварительным обжариванием.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Пошаговая инструкция: как готовить рассыпчатый рис

Промойте рис

Тщательно промойте крупу под холодной проточной водой, чтобы удалить лишний крахмал. Повторите процедуру несколько раз, пока вода не станет прозрачной.

Обжарьте рис

Налейте столовую ложку растительного масла (оливковое или подсолнечное) на сковороду и равномерно распределите.

Разогрейте масло, пока оно слегка не зашипит.

Выложите рис ровным слоем и обжаривайте на небольшом огне, постоянно помешивая, чтобы избежать подгорания. Обжарка занимает около 3 минут.

Добавьте специи

Когда рис станет слегка прозрачным, добавьте соль и специи по вкусу. Это придаст гарниру дополнительный аромат.

Варите рис

Если используете глубокую сковороду, можете не пересыпать рис в кастрюлю. Просто залейте его водой, соблюдая пропорции: на 1 стакан риса — 2 стакана воды.

Варите на слабом огне под крышкой около 20 минут, не открывая крышку и не перемешивая.

Результат

Вы получите рассыпчатый, ароматный рис, который станет отличным гарниром к любому блюду или самостоятельным угощением. Этот способ поможет вам раскрыть всю прелесть риса и украсить им ваш стол.

Уточнения

Рис — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.



