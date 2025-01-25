Идеальный гарнир за 20 минут: как сделать рис рассыпчатым
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Рис — одна из самых популярных круп, но добиться идеальной рассыпчатости бывает непросто. Чтобы каждый раз получать "рисинку к рисинке", попробуйте метод с предварительным обжариванием.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис
Пошаговая инструкция: как готовить рассыпчатый рис
Промойте рис
- Тщательно промойте крупу под холодной проточной водой, чтобы удалить лишний крахмал. Повторите процедуру несколько раз, пока вода не станет прозрачной.
Обжарьте рис
- Налейте столовую ложку растительного масла (оливковое или подсолнечное) на сковороду и равномерно распределите.
- Разогрейте масло, пока оно слегка не зашипит.
- Выложите рис ровным слоем и обжаривайте на небольшом огне, постоянно помешивая, чтобы избежать подгорания. Обжарка занимает около 3 минут.
Добавьте специи
- Когда рис станет слегка прозрачным, добавьте соль и специи по вкусу. Это придаст гарниру дополнительный аромат.
Варите рис
- Если используете глубокую сковороду, можете не пересыпать рис в кастрюлю. Просто залейте его водой, соблюдая пропорции: на 1 стакан риса — 2 стакана воды.
- Варите на слабом огне под крышкой около 20 минут, не открывая крышку и не перемешивая.
Результат
Вы получите рассыпчатый, ароматный рис, который станет отличным гарниром к любому блюду или самостоятельным угощением. Этот способ поможет вам раскрыть всю прелесть риса и украсить им ваш стол.
Уточнения
Рис — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру