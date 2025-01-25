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Идеальный гарнир за 20 минут: как сделать рис рассыпчатым

1:34
Еда

Рис — одна из самых популярных круп, но добиться идеальной рассыпчатости бывает непросто. Чтобы каждый раз получать "рисинку к рисинке", попробуйте метод с предварительным обжариванием.

Рис
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис

Пошаговая инструкция: как готовить рассыпчатый рис

Промойте рис

  • Тщательно промойте крупу под холодной проточной водой, чтобы удалить лишний крахмал. Повторите процедуру несколько раз, пока вода не станет прозрачной.

Обжарьте рис

  • Налейте столовую ложку растительного масла (оливковое или подсолнечное) на сковороду и равномерно распределите.
  • Разогрейте масло, пока оно слегка не зашипит.
  • Выложите рис ровным слоем и обжаривайте на небольшом огне, постоянно помешивая, чтобы избежать подгорания. Обжарка занимает около 3 минут.

Добавьте специи

  • Когда рис станет слегка прозрачным, добавьте соль и специи по вкусу. Это придаст гарниру дополнительный аромат.

Варите рис

  • Если используете глубокую сковороду, можете не пересыпать рис в кастрюлю. Просто залейте его водой, соблюдая пропорции: на 1 стакан риса — 2 стакана воды.
  • Варите на слабом огне под крышкой около 20 минут, не открывая крышку и не перемешивая.

Результат

Вы получите рассыпчатый, ароматный рис, который станет отличным гарниром к любому блюду или самостоятельным угощением. Этот способ поможет вам раскрыть всю прелесть риса и украсить им ваш стол.

Уточнения

Рис — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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