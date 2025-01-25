Лучший способ есть десерты без вреда для здоровья

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

С детства нам говорили: "Сладкое — только после еды!" Но почему это правило столь важно даже для взрослых? Эксперты объясняют, как употребление десертов влияет на организм и как минимизировать их негативное воздействие.

Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info роскошный обед

Что происходит, когда мы едим сладкое натощак

Десерты, включая фрукты, содержат быстрые углеводы, которые моментально повышают уровень сахара в крови. Если вы голодны и сразу съедаете шоколадку или пирожное, уровень сахара резко возрастает, а затем так же быстро падает. Это может вызвать:

Чувство голода уже через 20 минут. Резкие скачки сахара и инсулина, даже у здорового человека. Долгосрочные риски, такие как инсулинорезистентность, преддиабет и сахарный диабет II типа.

Как снизить вред от сладкого

Простое решение — съесть перед десертом порцию салата из зелени и овощей.

Клетчатка в овощах замедляет выброс сахара в кровь, сглаживая последствия резких скачков.

Салат помогает организму лучше справляться с быстрыми углеводами, хотя полностью нейтрализовать их действие невозможно.

Почему сладкое лучше после еды

Если вы сначала едите основное блюдо или овощной салат, организм получает белки, жиры и клетчатку, которые замедляют усвоение сахаров из десертов. Это помогает избежать резких скачков уровня сахара и надолго сохраняет чувство сытости.

Полезный совет

Сладости и салаты не должны заменять полноценный приём пищи. Включайте их в рацион как часть перекуса или завершение обеда, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови и избежать перегрузки организма.

Уточнения

Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы. Обычно их подают в ресторанах



