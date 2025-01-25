Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наказывать или нет: как воспитывать собаку правильно
Лучший способ есть десерты без вреда для здоровья
Эти парфюмы могут стать причиной бесплодия — что нужно знать
Не тренируйтесь так вечером: это ухудшает ваш сон
Экзотика в вашем саду: 5 растений, которые всех удивят
Раскрыты любимые и нелюбимые места отдыха мультимиллионеров
Электромобили Mercedes-Benz получат доступ к Tesla Supercharger
Харатьян рассказал, что Трамп хотел сняться в фильме Гайдая
Предсказано будущее цен на недвижимость в России в 2025 году

Напитки для утра и вечера: как правильно начать и завершить день

1:57
Еда

Каждый день начинается с необходимости взбодриться, и кофе традиционно справляется с этой задачей. Однако эксперты утверждают, что существует множество альтернатив, которые могут не только зарядить энергией утром, но и помочь расслабиться вечером.

Розмарин
Фото: commons.wikimedia.org by Acabashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розмарин

Чем взбодриться утром

Если вы хотите что-то более полезное, чем кофе, попробуйте:

  • Зелёный чай: содержит кофеин, но действует мягче, чем кофе, давая долгий заряд бодрости.
  • Имбирный чай: стимулирует кровообращение и улучшает концентрацию.
  • Вода с лимоном: помогает разбудить организм, ускоряя обмен веществ.

Как расслабиться вечером

Вечерний напиток должен не только утолить жажду, но и подготовить организм ко сну. Эксперты рекомендуют обратить внимание на травяные чаи, такие как:

Чай с розмарином

  • Снижает уровень стресса.
  • Улучшает пищеварение и помогает избежать изжоги.
  • Не содержит кофеина, что делает его безопасным перед сном.

Чай из гибискуса

  • Помогает расслабиться благодаря высокому содержанию антиоксидантов.
  • Снижает давление, что особенно важно для восстановления после напряжённого дня.

Имбирный чай

  • Успокаивает желудок и согревает, снимая напряжение.

Чай из одуванчиков

  • Обладает мягким мочегонным эффектом, выводя лишнюю жидкость из организма.

Советы по употреблению травяных чаёв

Некоторые чаи можно пить натощак, но важно помнить о возможных противопоказаниях. Например, у розмаринового чая их немного, но при наличии хронических заболеваний лучше проконсультироваться с врачом.

Травяные чаи не только помогают взбодриться или расслабиться, но и оказывают благотворное влияние на организм. Попробуйте их, чтобы разнообразить свой день и найти идеальный напиток на каждый момент.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. Чай в широком смысле — любой напиток, приготовленный путём заваривания предварительно подготовленного растительного материала. 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста
Еда и рецепты
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста Аудио 
Знаки любви кошек, которые мы часто не замечаем
Домашние животные
Знаки любви кошек, которые мы часто не замечаем Аудио 
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Садоводство, цветоводство
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Последние материалы
Как сделать кошку менее активной ночью: проверенные методы
Эти признаки на вашем авто точно заметят полицейские
Преимущества утренней зарядки: как начать день с пользой
Скрытые признаки избытка шерсти у кошки: не пропустите
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Воспаление суставов: какие продукты ухудшают ситуацию
Джаред Лето планирует приехать в апреле в Москву ради возлюбленной
Российская путешественница рассказала о необыкновенной романтичности мексиканцев
Россиянам объяснили, как не потерять деньги при покупке жилья в новостройке
Брови на грани хаоса: тренд 2025, который покорит всех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.