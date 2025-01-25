Напитки для утра и вечера: как правильно начать и завершить день

Каждый день начинается с необходимости взбодриться, и кофе традиционно справляется с этой задачей. Однако эксперты утверждают, что существует множество альтернатив, которые могут не только зарядить энергией утром, но и помочь расслабиться вечером.
Если вы хотите что-то более полезное, чем кофе, попробуйте:
Вечерний напиток должен не только утолить жажду, но и подготовить организм ко сну. Эксперты рекомендуют обратить внимание на травяные чаи, такие как:
Некоторые чаи можно пить натощак, но важно помнить о возможных противопоказаниях. Например, у розмаринового чая их немного, но при наличии хронических заболеваний лучше проконсультироваться с врачом.
Травяные чаи не только помогают взбодриться или расслабиться, но и оказывают благотворное влияние на организм. Попробуйте их, чтобы разнообразить свой день и найти идеальный напиток на каждый момент.
Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. Чай в широком смысле — любой напиток, приготовленный путём заваривания предварительно подготовленного растительного материала.
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