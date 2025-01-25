Напитки для утра и вечера: как правильно начать и завершить день

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый день начинается с необходимости взбодриться, и кофе традиционно справляется с этой задачей. Однако эксперты утверждают, что существует множество альтернатив, которые могут не только зарядить энергией утром, но и помочь расслабиться вечером.

Фото: commons.wikimedia.org by Acabashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розмарин

Чем взбодриться утром

Если вы хотите что-то более полезное, чем кофе, попробуйте:

Зелёный чай: содержит кофеин, но действует мягче, чем кофе, давая долгий заряд бодрости.

Имбирный чай: стимулирует кровообращение и улучшает концентрацию.

Вода с лимоном: помогает разбудить организм, ускоряя обмен веществ.

Как расслабиться вечером

Вечерний напиток должен не только утолить жажду, но и подготовить организм ко сну. Эксперты рекомендуют обратить внимание на травяные чаи, такие как:

Чай с розмарином

Снижает уровень стресса.

Улучшает пищеварение и помогает избежать изжоги.

Не содержит кофеина, что делает его безопасным перед сном.

Чай из гибискуса

Помогает расслабиться благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

Снижает давление, что особенно важно для восстановления после напряжённого дня.

Имбирный чай

Успокаивает желудок и согревает, снимая напряжение.

Чай из одуванчиков

Обладает мягким мочегонным эффектом, выводя лишнюю жидкость из организма.

Советы по употреблению травяных чаёв

Некоторые чаи можно пить натощак, но важно помнить о возможных противопоказаниях. Например, у розмаринового чая их немного, но при наличии хронических заболеваний лучше проконсультироваться с врачом.

Травяные чаи не только помогают взбодриться или расслабиться, но и оказывают благотворное влияние на организм. Попробуйте их, чтобы разнообразить свой день и найти идеальный напиток на каждый момент.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. Чай в широком смысле — любой напиток, приготовленный путём заваривания предварительно подготовленного растительного материала.



