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Хочется сладкого? Простые способы справиться с этой проблемой

1:51
Еда

Иногда желание съесть что-то сладкое — это сигнал от мозга, который требует быстрой энергии. Но если тяга к сладкому становится навязчивой, важно пересмотреть рацион. Диетолог Дарья Русакова поделилась советами, как снизить желание употреблять сладости и заменить их полезными продуктами.

Тирамису
Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тирамису

Что заменить сладости

Белковые продукты

Белок помогает замедлить всасывание углеводов, обеспечивая более длительное чувство насыщения.

Дарья Русакова рекомендует включить в рацион:

  • Мясо птицы
  • Рыбу и морепродукты
  • Сыр
  • Творог
  • Яйца

Эти продукты способствуют стабильному обмену веществ и снижают вероятность "срыва" на сладкое.

Овощи и фрукты

Овощи и фрукты являются естественным источником сахаров, но благодаря клетчатке их углеводы усваиваются медленнее, чем из сладостей. Кроме того, они богаты витаминами, полезными кислотами и антиоксидантами. Например, яблоки, ягоды или морковь могут заменить конфеты и пирожные.

Почему сладкое вредно

Русакова подчёркивает, что сладости — это "пустые" калории. Избыток простых углеводов может привести к:

  1. Набору лишнего веса
  2. Риску развития диабета
  3. Проблемам с зубами

Советы для контроля тяги к сладкому

  1. Замените кондитерские изделия на натуральные продукты, богатые клетчаткой и белком.
  2. Поддерживайте регулярный и сбалансированный рацион, чтобы избежать скачков сахара в крови.
  3. Если хочется сладкого, выберите фрукты или ягоды. Они полезнее и насыщают организм натуральными сахарами.
  4. Контроль питания и правильные замены помогут снизить тягу к сладкому, сохранив здоровье и энергию на протяжении дня.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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