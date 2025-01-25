Хочется сладкого? Простые способы справиться с этой проблемой

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда желание съесть что-то сладкое — это сигнал от мозга, который требует быстрой энергии. Но если тяга к сладкому становится навязчивой, важно пересмотреть рацион. Диетолог Дарья Русакова поделилась советами, как снизить желание употреблять сладости и заменить их полезными продуктами.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тирамису

Что заменить сладости

Белковые продукты

Белок помогает замедлить всасывание углеводов, обеспечивая более длительное чувство насыщения.

Дарья Русакова рекомендует включить в рацион:

Мясо птицы

Рыбу и морепродукты

Сыр

Творог

Яйца

Эти продукты способствуют стабильному обмену веществ и снижают вероятность "срыва" на сладкое.

Овощи и фрукты

Овощи и фрукты являются естественным источником сахаров, но благодаря клетчатке их углеводы усваиваются медленнее, чем из сладостей. Кроме того, они богаты витаминами, полезными кислотами и антиоксидантами. Например, яблоки, ягоды или морковь могут заменить конфеты и пирожные.

Почему сладкое вредно

Русакова подчёркивает, что сладости — это "пустые" калории. Избыток простых углеводов может привести к:

Набору лишнего веса Риску развития диабета Проблемам с зубами

Советы для контроля тяги к сладкому

Замените кондитерские изделия на натуральные продукты, богатые клетчаткой и белком. Поддерживайте регулярный и сбалансированный рацион, чтобы избежать скачков сахара в крови. Если хочется сладкого, выберите фрукты или ягоды. Они полезнее и насыщают организм натуральными сахарами. Контроль питания и правильные замены помогут снизить тягу к сладкому, сохранив здоровье и энергию на протяжении дня.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.



