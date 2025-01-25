Хочется сладкого? Простые способы справиться с этой проблемой

Иногда желание съесть что-то сладкое — это сигнал от мозга, который требует быстрой энергии. Но если тяга к сладкому становится навязчивой, важно пересмотреть рацион. Диетолог Дарья Русакова поделилась советами, как снизить желание употреблять сладости и заменить их полезными продуктами.
Белок помогает замедлить всасывание углеводов, обеспечивая более длительное чувство насыщения.
Дарья Русакова рекомендует включить в рацион:
Эти продукты способствуют стабильному обмену веществ и снижают вероятность "срыва" на сладкое.
Овощи и фрукты являются естественным источником сахаров, но благодаря клетчатке их углеводы усваиваются медленнее, чем из сладостей. Кроме того, они богаты витаминами, полезными кислотами и антиоксидантами. Например, яблоки, ягоды или морковь могут заменить конфеты и пирожные.
Русакова подчёркивает, что сладости — это "пустые" калории. Избыток простых углеводов может привести к:
Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.
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