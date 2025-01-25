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Воспаление суставов: какие продукты ухудшают ситуацию

1:43
Еда

О пользе коллагена для здоровья суставов известно многим. Но что, если мы сами вредим своим суставам, выбирая неправильные продукты? В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Александр Мясников рассказал, какие блюда стоит исключить из рациона, чтобы избежать проблем с хрящевой тканью.

боль в суставах
Фото: freepik
боль в суставах

Чего нельзя есть, если хотите сохранить суставы

Сладкие и копчёные продукты — главные враги здоровья суставов. Они вызывают воспаление хрящевой ткани, ухудшая её состояние. К группе "опасных" продуктов также относятся:

  • Сладости и сахар — усиливают воспалительные процессы.
  • Жирное и жареное — перегружают организм вредными жирами.
  • Колбасы и копчёности — содержат консерванты и соли, которые вредят хрящевой ткани.
  • Красное мясо — при частом употреблении может провоцировать воспаления.

Что поможет защитить суставы

Для поддержания здоровья суставов врач рекомендует включить в рацион продукты, которые снимают воспаление:

  • Фрукты и овощи — богатые антиоксидантами, они помогают бороться с воспалением.
  • Морская рыба — содержит полезные омега-3 жирные кислоты, которые укрепляют хрящи.
  • Молочные продукты — обеспечивают организм кальцием и белком, необходимыми для поддержания суставов.

Совет врача

Чтобы избежать разрушения суставов, старайтесь минимизировать потребление сладкого, жирного и копчёного, заменяя их полезными продуктами. Ваш рацион напрямую влияет на здоровье суставов и качество жизни.

Уточнения

Суста́вы — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. Прерывистое, полостное соединение, позволяющее сочленяющимся костям совершать движения относительно друг друга с помощью мышц.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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