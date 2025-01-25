Воспаление суставов: какие продукты ухудшают ситуацию

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

О пользе коллагена для здоровья суставов известно многим. Но что, если мы сами вредим своим суставам, выбирая неправильные продукты? В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Александр Мясников рассказал, какие блюда стоит исключить из рациона, чтобы избежать проблем с хрящевой тканью.

Фото: freepik боль в суставах

Чего нельзя есть, если хотите сохранить суставы

Сладкие и копчёные продукты — главные враги здоровья суставов. Они вызывают воспаление хрящевой ткани, ухудшая её состояние. К группе "опасных" продуктов также относятся:

Сладости и сахар — усиливают воспалительные процессы.

Жирное и жареное — перегружают организм вредными жирами.

Колбасы и копчёности — содержат консерванты и соли, которые вредят хрящевой ткани.

Красное мясо — при частом употреблении может провоцировать воспаления.

Что поможет защитить суставы

Для поддержания здоровья суставов врач рекомендует включить в рацион продукты, которые снимают воспаление:

Фрукты и овощи — богатые антиоксидантами, они помогают бороться с воспалением.

Морская рыба — содержит полезные омега-3 жирные кислоты, которые укрепляют хрящи.

Молочные продукты — обеспечивают организм кальцием и белком, необходимыми для поддержания суставов.

Совет врача

Чтобы избежать разрушения суставов, старайтесь минимизировать потребление сладкого, жирного и копчёного, заменяя их полезными продуктами. Ваш рацион напрямую влияет на здоровье суставов и качество жизни.

Уточнения

Суста́вы — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. Прерывистое, полостное соединение, позволяющее сочленяющимся костям совершать движения относительно друг друга с помощью мышц.

