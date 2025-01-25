Воспаление суставов: какие продукты ухудшают ситуацию

О пользе коллагена для здоровья суставов известно многим. Но что, если мы сами вредим своим суставам, выбирая неправильные продукты? В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Александр Мясников рассказал, какие блюда стоит исключить из рациона, чтобы избежать проблем с хрящевой тканью.
Сладкие и копчёные продукты — главные враги здоровья суставов. Они вызывают воспаление хрящевой ткани, ухудшая её состояние. К группе "опасных" продуктов также относятся:
Для поддержания здоровья суставов врач рекомендует включить в рацион продукты, которые снимают воспаление:
Чтобы избежать разрушения суставов, старайтесь минимизировать потребление сладкого, жирного и копчёного, заменяя их полезными продуктами. Ваш рацион напрямую влияет на здоровье суставов и качество жизни.
Суста́вы — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. Прерывистое, полостное соединение, позволяющее сочленяющимся костям совершать движения относительно друг друга с помощью мышц.
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