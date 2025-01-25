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Щи, борщ и рассольник: какие супы хранятся дольше всего

2:16
Еда

Суп — одно из самых популярных первых блюд, но его качество и вкус зависят не только от рецепта, но и от условий хранения. Просто поставить кастрюлю в холодильник недостаточно. Вот основные правила, которые помогут сохранить ваш суп вкусным и полезным.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Основные правила хранения

  • После приготовления
    Суп можно оставить при комнатной температуре не более чем на 3 часа. Затем его нужно переложить на среднюю полку холодильника, где поддерживается постоянная температура. Обязательно уберите ложку или половник из кастрюли — это уменьшит риск порчи.
  • Температурный режим
    Готовые охлаждённые супы должны храниться при температуре 2-6°C не более 2 суток. Если суп пастеризован (прокипячён дважды) или содержит естественные консерванты, как солянка или борщ, срок хранения увеличивается до 5-7 дней.
  • Особенности состава супов
    Скоропортящиеся ингредиенты
    Супы с молоком, сливками, яйцами, грибами или плавленым сыром портятся быстрее — их лучше съедать в течение 12-36 часов.
  • Макароны и крупы
    Супы с макаронами, такими как лапша или вермишель, имеют склонность к превращению в кашу из-за разбухания. Эксперты советуют варить макароны отдельно и добавлять их в основу супа непосредственно перед подачей.
  • Овощи и зелень
    Свежая зелень ускоряет процесс порчи. Если хотите продлить срок хранения, добавляйте её в тарелку перед подачей.

Какие супы хранятся дольше

  1. Щи, борщ, рассольник, солянка, супы с фрикадельками, чечевицей или гречкой можно безопасно есть в течение 2-3 дней.
  2. Блюда с капустой (например, борщ или щи) особенно устойчивы к хранению, так как капуста выделяет аскорбиновую кислоту, которая действует как естественный консервант.

Совет по хранению

Если вы хотите сохранить суп на более долгий срок, можно заморозить его в порционных контейнерах. Это удобно и безопасно для большинства видов супов, кроме тех, что содержат молочные продукты.

Уточнения

Суп — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром. Супы готовят на бульонах, отварах, молоке и молочных продуктах и квасе. Гарниром в супах выступают самые разнообразные продукты: овощи, грибы, крупы, бобовые и макаронные изделия, рыба, мясо и птица. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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