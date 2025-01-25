Один фрукт в день, чтобы забыть о сердечных болезнях

Яблоки — не только вкусный, но и чрезвычайно полезный фрукт, который может помочь в решении некоторых проблем со здоровьем. Об этом рассказал врач Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Фото: Self-photographed by Kmvar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яблоки

Польза яблок: что вы должны знать

Богатый источник клетчатки

В одном яблоке содержится около 10% суточной нормы пищевых волокон. Клетчатка замедляет процесс всасывания жиров, что помогает регулировать уровень холестерина и защищает сердце. Антиоксиданты для защиты мозга

Яблоки содержат антиоксиданты, которые снижают риск развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Витамины и минералы

Яблоки богаты витаминами группы B, витамином C и калием, которые поддерживают общий баланс в организме.

Как есть яблоки правильно

Сергей Агапкин рекомендует употреблять яблоки с кожурой, так как именно в ней находится множество полезных веществ. Однако важно выбирать фрукты без обработки минеральным воском, который может быть вредным.

Ежедневное потребление яблок: что это даёт

Снижение уровня холестерина.

Защита сердечно-сосудистой системы.

Поддержка работы мозга.

Улучшение пищеварения благодаря клетчатке.

Совет от эксперта

Включите в рацион любые сорта яблок — главное, чтобы они были свежими и натуральными. Один-два плода в день достаточно, чтобы укрепить здоровье и предотвратить многие заболевания.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот.

