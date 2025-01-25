Один фрукт в день, чтобы забыть о сердечных болезнях

Яблоки — не только вкусный, но и чрезвычайно полезный фрукт, который может помочь в решении некоторых проблем со здоровьем. Об этом рассказал врач Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
Сергей Агапкин рекомендует употреблять яблоки с кожурой, так как именно в ней находится множество полезных веществ. Однако важно выбирать фрукты без обработки минеральным воском, который может быть вредным.
Включите в рацион любые сорта яблок — главное, чтобы они были свежими и натуральными. Один-два плода в день достаточно, чтобы укрепить здоровье и предотвратить многие заболевания.
Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот.
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