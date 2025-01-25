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Один фрукт в день, чтобы забыть о сердечных болезнях

Еда

Яблоки — не только вкусный, но и чрезвычайно полезный фрукт, который может помочь в решении некоторых проблем со здоровьем. Об этом рассказал врач Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Яблоки
Фото: Self-photographed by Kmvar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Яблоки

Польза яблок: что вы должны знать

  1. Богатый источник клетчатки
    В одном яблоке содержится около 10% суточной нормы пищевых волокон. Клетчатка замедляет процесс всасывания жиров, что помогает регулировать уровень холестерина и защищает сердце.
  2. Антиоксиданты для защиты мозга
    Яблоки содержат антиоксиданты, которые снижают риск развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.
  3. Витамины и минералы
    Яблоки богаты витаминами группы B, витамином C и калием, которые поддерживают общий баланс в организме.

Как есть яблоки правильно

Сергей Агапкин рекомендует употреблять яблоки с кожурой, так как именно в ней находится множество полезных веществ. Однако важно выбирать фрукты без обработки минеральным воском, который может быть вредным.

Ежедневное потребление яблок: что это даёт

  • Снижение уровня холестерина.
  • Защита сердечно-сосудистой системы.
  • Поддержка работы мозга.
  • Улучшение пищеварения благодаря клетчатке.

Совет от эксперта

Включите в рацион любые сорта яблок — главное, чтобы они были свежими и натуральными. Один-два плода в день достаточно, чтобы укрепить здоровье и предотвратить многие заболевания.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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