Котлеты с секретом: как сделать блюдо полезным и вкусным

Кто не любит сочную котлету или аппетитный стейк? Эти блюда — отличный источник животного белка и витаминов. Однако их польза для организма во многом зависит от способа приготовления.
Котлеты, тефтели и другие блюда из измельчённого мяса усваиваются легче. По словам диетолога Марият Мухиной, желудку требуется меньше усилий для переваривания измельчённого мяса, чем для переработки цельного куска, такого как стейк или шашлык.
"Во время жевания немногие перерабатывают мясо так же, как это происходит при его измельчении в мясорубке. Поэтому котлеты имеют больше пользы. В данном случае желудку и ферментным системам нужно меньше работы", — отмечает эксперт.
Для приготовления более питательного блюда опытные хозяйки рекомендуют:
Стейки и шашлыки не всегда полезны. Во-первых, они требуют длительного пережёвывания, а не каждый делает это правильно. Во-вторых, при высокотемпературной обработке, особенно при жарке на открытом огне, могут образовываться вредные вещества.
Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога или заменителя, приготовленное без применения какого-либо соуса.
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