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Суп по-польски: блюдо, которое покорит сердца всей семьи

2:48
Еда

Суп "По-польски" — это замечательное блюдо, которое сочетает в себе простоту и богатый вкус. Этот суп напоминает рассольник, но имеет свои особенности, благодаря добавлению солёных огурцов и особой зажарке. Рецепт легко приготовить, а результат всегда радует.

Суп "Польский"
Фото: https://www.freepik.com by azerbaijan-stockers
Суп "Польский"

Ингредиенты для бульона

  • Мясо на кости — 500 г (говядина).
  • Вода — 2-2,5 л..
  • Соль — 1 ч. л..
  • Луковица — 1 шт.
  • Лавровый лист — 2 шт.

Ингредиенты для супа

  • Картофель — 3 шт.
  • Солёные или маринованные огурцы — 5 шт. (500 г)
  • Огуречный рассол — 150 мл.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1-2 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л..
  • Соль — 1 ч. л..
  • Чёрный перец — по вкусу.
  • Сметана — 3-4 ст. л..
  • Мука — 1 ч. л..
  • Вода — 100 мл..
  • Зелень — по вкусу.

Приготовление

  • Бульон: Для начала приготовим бульон. В кастрюле объёмом 3,6 л залейте мясо водой (около 2 л), ставьте на плиту. Снимайте накипь, затем добавьте соль, лавровый лист и луковицу. Варите на медленном огне до готовности мяса, примерно 1,5 часа (если используете курицу, время будет короче — около 40 минут).
  • Подготовка овощей: Пока варится бульон, нарежьте картофель (соломкой или кубиками), лук — кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Солёные или маринованные огурцы натрите на крупной терке (500 г).
  • Зажарка: Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжаривайте лук до полупрозрачности. Добавьте морковь, жарьте ещё 2 минуты.
  • Суп: Когда мясо готово, выньте его, а в бульон добавьте картофель. В зажарку с овощами добавьте натёртые огурцы, вливайте рассол и добавляйте соль с перцем. Мясо отделите от косточек и добавьте в суп. Варите ещё 7 минут.
  • Загуститель: В сметану добавьте горячую воду (100 мл) и муку, тщательно перемешайте. Вливайте эту смесь в суп, доводите до кипения и варите 2-3 минуты.
  • Настояться: Снимите с огня и дайте супу настояться 10 минут.

Этот суп не только вкусный, но и очень удобен в хранении: он может оставаться в холодильнике 2-3 дня, не теряя вкуса. Большую кастрюлю такого супа можно смело готовить заранее.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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