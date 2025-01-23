Суп по-польски: блюдо, которое покорит сердца всей семьи

2:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп "По-польски" — это замечательное блюдо, которое сочетает в себе простоту и богатый вкус. Этот суп напоминает рассольник, но имеет свои особенности, благодаря добавлению солёных огурцов и особой зажарке. Рецепт легко приготовить, а результат всегда радует.

Фото: https://www.freepik.com by azerbaijan-stockers Суп "Польский"

Ингредиенты для бульона

Мясо на кости — 500 г (говядина).

Вода — 2-2,5 л..

Соль — 1 ч. л..

Луковица — 1 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Ингредиенты для супа

Картофель — 3 шт.

Солёные или маринованные огурцы — 5 шт. (500 г)

Огуречный рассол — 150 мл.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1-2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л..

Соль — 1 ч. л..

Чёрный перец — по вкусу.

Сметана — 3-4 ст. л..

Мука — 1 ч. л..

Вода — 100 мл..

Зелень — по вкусу.

Приготовление

Бульон: Для начала приготовим бульон. В кастрюле объёмом 3,6 л залейте мясо водой (около 2 л), ставьте на плиту. Снимайте накипь, затем добавьте соль, лавровый лист и луковицу. Варите на медленном огне до готовности мяса, примерно 1,5 часа (если используете курицу, время будет короче — около 40 минут).

Для начала приготовим бульон. В кастрюле объёмом 3,6 л залейте мясо водой (около 2 л), ставьте на плиту. Снимайте накипь, затем добавьте соль, лавровый лист и луковицу. Варите на медленном огне до готовности мяса, примерно 1,5 часа (если используете курицу, время будет короче — около 40 минут). Подготовка овощей: Пока варится бульон, нарежьте картофель (соломкой или кубиками), лук — кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Солёные или маринованные огурцы натрите на крупной терке (500 г).

Пока варится бульон, нарежьте картофель (соломкой или кубиками), лук — кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Солёные или маринованные огурцы натрите на крупной терке (500 г). Зажарка: Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжаривайте лук до полупрозрачности. Добавьте морковь, жарьте ещё 2 минуты.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжаривайте лук до полупрозрачности. Добавьте морковь, жарьте ещё 2 минуты. Суп: Когда мясо готово, выньте его, а в бульон добавьте картофель. В зажарку с овощами добавьте натёртые огурцы, вливайте рассол и добавляйте соль с перцем. Мясо отделите от косточек и добавьте в суп. Варите ещё 7 минут.

Когда мясо готово, выньте его, а в бульон добавьте картофель. В зажарку с овощами добавьте натёртые огурцы, вливайте рассол и добавляйте соль с перцем. Мясо отделите от косточек и добавьте в суп. Варите ещё 7 минут. Загуститель: В сметану добавьте горячую воду (100 мл) и муку, тщательно перемешайте. Вливайте эту смесь в суп, доводите до кипения и варите 2-3 минуты.

В сметану добавьте горячую воду (100 мл) и муку, тщательно перемешайте. Вливайте эту смесь в суп, доводите до кипения и варите 2-3 минуты. Настояться: Снимите с огня и дайте супу настояться 10 минут.

Этот суп не только вкусный, но и очень удобен в хранении: он может оставаться в холодильнике 2-3 дня, не теряя вкуса. Большую кастрюлю такого супа можно смело готовить заранее.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

