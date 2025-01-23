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Этот рецепт тыквы с чесноком удивит даже самых привередливых едоков

Еда

Если вы еще не пробовали запеченную тыкву с чесноком, базиликом и белым перцем, настало время добавить этот рецепт в свою кулинарную копилку! Это простое, но невероятно вкусное блюдо, которое легко приготовить за короткое время, стало настоящим хитом в нашей семье. Даже те, кто не признает тыкву, теперь не могут от нее оторваться!

Тыква
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тыква

Преимущества рецепта

Этот рецепт — идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться вкусной тыквой без добавления сахара. С чесноком и базиликом тыква раскрывает новый, насыщенный вкус, который удивит всех ваших близких. И самое главное — готовится быстро и легко.

Ингредиенты

  • Тыква — 700 г..
  • Растительное масло — 30 мл (оливковое по желанию).
  • Чеснок — 4 зубчика.
  • Белый перец — по вкусу.
  • Сушеный базилик — 1 ч. л..
  • Соль — 1/2 ч. л..
  • Сахар (по желанию) — 1/2 ч. л..

Как приготовить

  • Очистите тыкву от кожуры и семян. Для этого рецепта подойдет 700 г очищенной тыквы. Нарежьте ее на небольшие кусочки.
  • В небольшой миске смешайте растительное масло, белый перец, сушеный базилик и пропущенный через пресс чеснок. Перемешайте все ингредиенты, создавая ароматную заправку.
  • Если тыква не слишком сладкая, можете добавить немного сахара в заправку для более насыщленного вкуса. Хорошо перемешайте тыкву с заправкой в миске.
  • Разогрейте духовку до 200°C. Выложите тыкву на противень в один слой.
  • Запекайте тыкву 30 минут, проверяя готовность. Время приготовления может немного варьироваться в зависимости от сорта тыквы.

Почему стоит попробовать этот рецепт

Это не просто обычная запеченная тыква. Благодаря чесноку и базилику, а также отсутствию сахара, блюдо получается пикантным и ароматным. Такое сочетание идеально подходит для тех, кто предпочитает блюда без лишнего сахара, но с насыщенным вкусом.

Муж, который всегда считал тыкву не самой аппетитной, с удовольствием попробовал это блюдо и теперь часто просит приготовить его снова. Этот рецепт идеально подходит для того, чтобы сделать тыкву вкусной и не слишком сладкой, как это часто бывает в традиционных рецептах.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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