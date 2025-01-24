Запекать или варить? Как сделать тыкву ароматной и полезной

Тыква — универсальный овощ, который можно варить, тушить или запекать. Но если вы хотите сохранить её вкус и текстуру, лучший способ обработки — это запекание. В шоу "Просто Кухня" объяснили, почему именно этот метод делает тыкву идеальной для начинки.
Чтобы раскрыть её вкус, достаточно нарезать тыкву кусочками, приправить специями, добавить немного масла и отправить в разогретую духовку. Уже через 20-30 минут вы получите идеальную основу для начинки или самостоятельное блюдо.
Запечённая тыква — это не только вкусно, но и полезно. Попробуйте этот метод, чтобы сделать ваши блюда более яркими и аппетитными.
Запека́ние — метод приготовления блюд. Продукт помещают в тепловую камеру (духовку) или размещают на небольшом расстоянии от горящих углей (например, так готовят шашлыки). Блюдо доводится до готовности и покрывается корочкой.
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