Курица против говядины: что полезнее и безопаснее

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие диетологи советуют выбирать белое куриное мясо из-за его низкого содержания насыщенных жиров. Но так ли однозначно это утверждение? Должны ли мы полностью заменить стейк из говядины на куриную грудку? Ответ зависит от условий выращивания животных и качества мяса.

Фото: Wikipedia by Nadimtk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стейк на гриле

Курица: всегда ли полезнее

Белое мясо курицы традиционно считается диетическим. Однако индустриализация производства значительно снизила его пищевую ценность. Использование антибиотиков и некачественного корма вызывает опасения. Курица, выращенная в естественных условиях, действительно полезнее, но фабричная продукция зачастую уступает по качеству.

Говядина: источник витаминов и железа

Говядина богата витаминами группы В и железом, которые необходимы для нормальной работы организма. Однако её польза также зависит от условий содержания животных. Мясо коров, питавшихся натуральными кормами, может быть даже более питательным, чем фабричная курица.

Что выбрать

Если у вас есть возможность покупать мясо, выращенное в естественных условиях, предпочтение можно отдать курице. Она содержит меньше вредных веществ и насыщенных жиров. Однако если происхождение мяса вызывает сомнения, стейк из говядины тоже не стоит исключать из рациона. В таком случае важно лишь сократить порцию.

Рекомендации по выбору мяса

Покупайте мясо у проверенных производителей. Предпочитайте органическое или фермерское мясо. Сокращайте порции фабричного мяса, чтобы минимизировать вредные вещества. Чередуйте курицу и говядину для разнообразия рациона и баланса питательных веществ.

Здоровое питание — это не исключение одного продукта, а грамотный выбор и умеренность.

Уточнения

Говя́дина — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина. В западноевропейской кулинарии строго различают мясо коров, быков и волов. В России это общее понятие.



