Нежнейшее тесто без кефира: как приготовить заливной пирог, который не утонет

Ищете идеальное тесто для заливного пирога, которое будет мягким, пористым и вкусным? У меня есть два проверенных рецепта, которые получаются всегда! Главное, что в этих рецептах нет ни кефира, ни сметаны, а тесто получается легким, воздушным и с насыщенным ароматом. В дополнение я расскажу секрет, который помогает начинке всегда оставаться на своем месте, даже если она тяжелая.
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Замешивание теста
Заливной пирог с пшеничной мукой
Для начинки вам понадобятся
5 вареных яиц.
2 ст. л. растительного масла.
1 пучок зеленого лука.
Соль по вкусу.
Процесс приготовления начинки
Мелко нарежьте вареные яйца и отложите в сторону.
Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте нарезанный зеленый лук до мягкости (около 1 минуты).
Переложите горячий лук с маслом в яйца, добавьте соль и перемешайте.
Теперь займемся тестом
Для него понадобятся следующие ингредиенты:
1 куриное яйцо.
1 ч. л. соли (без горки).
1 ч. л. сахара (без горки).
375 мл молока (или 1,5 стакана).
4 ст. л. растительного масла.
40 г растопленного сливочного масла.
280 г пшеничной муки (или 2 стакана).
2 ч. л. разрыхлителя.
Процесс приготовления теста
В глубокой миске взбейте яйцо с солью и сахаром.
Влейте молоко, растительное масло и растопленное сливочное масло.
Перемешайте.
Муку с разрыхлителем смешайте в отдельной посуде и постепенно добавляйте в жидкую смесь, тщательно помешивая.
Замешивайте тесто венчиком, оно должно получиться нежным и не слишком густым. Оставьте тесто на 5 минут.
Теперь время для простого, но эффективного приема: смазав форму (18x25 см) растительным маслом, выливаем половину теста и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 7 минут. Тесто сверху покроется корочкой, что поможет удержать тяжелую начинку. Выложите начинку и закройте остатками теста. Выпекайте при 180 градусах 35 минут. Пирог будет хрустящим снаружи и нежным внутри.
Заливной пирог с кукурузной мукой
Для теста вам понадобятся
1 куриное яйцо.
1 ч. л. соли (без горки).
1 ч. л. сахара (без горки).
375 мл молока (или 1,5 стакана).
4 ст. л. растительного масла.
40 г растопленного сливочного масла.
140 г пшеничной муки (1 стакан).
140 г кукурузной муки (1 стакан).
2 ч. л. разрыхлителя.
Процесс приготовления теста и начинки
Муку с разрыхлителем смешайте и добавьте в жидкие ингредиенты.
Замесите тесто, оно должно быть не слишком жидким.
Выполняем предварительное запекание: смазав форму растительным маслом, выливаем половину теста и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 7 минут.
Выложите начинку (яйца с луком) и закройте остатками теста.
Выпекайте пирог при 180 градусах 30-35 минут, пока он не покроется золотистой корочкой.
Пирог с кукурузной мукой будет иметь яркий вид и интересный вкус.
Вкусный секрет
Чтобы начинка не опустилась на дно, используйте метод предварительного запекания теста. Это простой и надежный способ, который всегда работает.
Уточнения
Те́сто - полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).