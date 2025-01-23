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Нежнейшее тесто без кефира: как приготовить заливной пирог, который не утонет

3:57
Еда

Ищете идеальное тесто для заливного пирога, которое будет мягким, пористым и вкусным? У меня есть два проверенных рецепта, которые получаются всегда! Главное, что в этих рецептах нет ни кефира, ни сметаны, а тесто получается легким, воздушным и с насыщенным ароматом. В дополнение я расскажу секрет, который помогает начинке всегда оставаться на своем месте, даже если она тяжелая.

Замешивание теста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Замешивание теста

Заливной пирог с пшеничной мукой

Для начинки вам понадобятся

  • 5 вареных яиц.
  • 2 ст. л. растительного масла.
  • 1 пучок зеленого лука.
  • Соль по вкусу.

Процесс приготовления начинки

  • Мелко нарежьте вареные яйца и отложите в сторону.
  • Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте нарезанный зеленый лук до мягкости (около 1 минуты).
  • Переложите горячий лук с маслом в яйца, добавьте соль и перемешайте.

Теперь займемся тестом

Для него понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 куриное яйцо.
  • 1 ч. л. соли (без горки).
  • 1 ч. л. сахара (без горки).
  • 375 мл молока (или 1,5 стакана).
  • 4 ст. л. растительного масла.
  • 40 г растопленного сливочного масла.
  • 280 г пшеничной муки (или 2 стакана).
  • 2 ч. л. разрыхлителя.

Процесс приготовления теста

  • В глубокой миске взбейте яйцо с солью и сахаром.
  • Влейте молоко, растительное масло и растопленное сливочное масло.
  • Перемешайте.
  • Муку с разрыхлителем смешайте в отдельной посуде и постепенно добавляйте в жидкую смесь, тщательно помешивая.
  • Замешивайте тесто венчиком, оно должно получиться нежным и не слишком густым. Оставьте тесто на 5 минут.

Теперь время для простого, но эффективного приема: смазав форму (18x25 см) растительным маслом, выливаем половину теста и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 7 минут. Тесто сверху покроется корочкой, что поможет удержать тяжелую начинку. Выложите начинку и закройте остатками теста. Выпекайте при 180 градусах 35 минут. Пирог будет хрустящим снаружи и нежным внутри.

Заливной пирог с кукурузной мукой

Для теста вам понадобятся

  • 1 куриное яйцо.
  • 1 ч. л. соли (без горки).
  • 1 ч. л. сахара (без горки).
  • 375 мл молока (или 1,5 стакана).
  • 4 ст. л. растительного масла.
  • 40 г растопленного сливочного масла.
  • 140 г пшеничной муки (1 стакан).
  • 140 г кукурузной муки (1 стакан).
  • 2 ч. л. разрыхлителя.

Процесс приготовления теста и начинки

  • Муку с разрыхлителем смешайте и добавьте в жидкие ингредиенты.
  • Замесите тесто, оно должно быть не слишком жидким.
  • Выполняем предварительное запекание: смазав форму растительным маслом, выливаем половину теста и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 7 минут.
  • Выложите начинку (яйца с луком) и закройте остатками теста.
  • Выпекайте пирог при 180 градусах 30-35 минут, пока он не покроется золотистой корочкой.

Пирог с кукурузной мукой будет иметь яркий вид и интересный вкус.

Вкусный секрет

Чтобы начинка не опустилась на дно, используйте метод предварительного запекания теста. Это простой и надежный способ, который всегда работает.

Уточнения

Те́сто - полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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