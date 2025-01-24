Главный секрет правильного питания: сколько белка вам действительно нужно

Большинство людей привыкли считать мясо основой рациона, и это неудивительно. Оно богато полезным животным белком и железом, что особенно важно для организма. Однако чрезмерное увлечение этим продуктом может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Например, риск сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза значительно возрастает при избыточном потреблении животного белка.
Диетолог Марият Мухина отмечает, что ежедневная норма белка для здорового человека составляет примерно 1 грамм на каждый килограмм веса. Для женщины с массой тела 58 кг это 58-60 г животного белка в сутки. Но как правильно рассчитать свою порцию?
В 100 г обычного мяса содержится около 18-20 г белка. А вот в более специфических продуктах, таких как говяжий язык, уровень белка выше — около 30 г на 100 г продукта. Эту информацию вы всегда можете найти на упаковке, чтобы не ошибиться в подсчётах.
Животный белок незаменим для нашего организма, но его переизбыток может стать причиной проблем. Поэтому важно понимать, что мясо — это лишь часть сбалансированного рациона, а не единственный источник энергии и питательных веществ.
Питание — это баланс, и если вы научитесь правильно рассчитывать порции, ваше здоровье скажет вам "спасибо".
Белки́ — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
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