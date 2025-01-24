Главный секрет правильного питания: сколько белка вам действительно нужно

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Большинство людей привыкли считать мясо основой рациона, и это неудивительно. Оно богато полезным животным белком и железом, что особенно важно для организма. Однако чрезмерное увлечение этим продуктом может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Например, риск сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза значительно возрастает при избыточном потреблении животного белка.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отбивные

Сколько мяса нужно есть

Диетолог Марият Мухина отмечает, что ежедневная норма белка для здорового человека составляет примерно 1 грамм на каждый килограмм веса. Для женщины с массой тела 58 кг это 58-60 г животного белка в сутки. Но как правильно рассчитать свою порцию?

Где искать белок

В 100 г обычного мяса содержится около 18-20 г белка. А вот в более специфических продуктах, таких как говяжий язык, уровень белка выше — около 30 г на 100 г продукта. Эту информацию вы всегда можете найти на упаковке, чтобы не ошибиться в подсчётах.

Почему важно соблюдать баланс

Животный белок незаменим для нашего организма, но его переизбыток может стать причиной проблем. Поэтому важно понимать, что мясо — это лишь часть сбалансированного рациона, а не единственный источник энергии и питательных веществ.

Рекомендации для тех, кто заботится о здоровье

Определите свою суточную норму белка, исходя из массы тела. Выбирайте нежирные виды мяса, такие как курица, индейка или говядина. Разнообразьте рацион за счёт растительных источников белка — бобовые, орехи и злаки. Обязательно читайте этикетки на продуктах, чтобы точно понимать, что вы едите.

Питание — это баланс, и если вы научитесь правильно рассчитывать порции, ваше здоровье скажет вам "спасибо".

Уточнения

Белки́ — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

