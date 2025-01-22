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Рис и курица в духовке: простой рецепт для ужина

2:49
Еда

Рис и курица — это классическое сочетание, которое покоряет своей простотой и вкусом. Но зачем готовить их отдельно, если можно всё объединить в одном блюде? Этот рецепт поможет вам создать ароматный обед или ужин, при этом оставив вам свободное время для других дел. Всё, что нужно, — это немного подготовить ингредиенты, а остальное сделает духовка.

Запечённая курица
Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ

  • 6 куриных бедрышек без кожи
  • 2 стакана длиннозерного риса
  • 500 мл куриного бульона
  • 3 средних помидора
  • 1 средняя луковица
  • 4 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 2 ч. л. сушёной петрушки
  • 1,5 ч. л. молотой сладкой паприки
  • 1 ч. л. чесночного порошка
  • 1/2 ч. л. сушёного тимьяна
  • Соль, свежемолотый чёрный перец
  • Петрушка для подачи

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовьте курицу.

Смешайте оливковое масло с сушёной петрушкой, паприкой, чесночным порошком, тимьяном, солью и перцем. Натрите курицу маринадом и оставьте на 15 минут, чтобы пряности впитались.

Шаг 2. Подготовьте форму.

Разогрейте духовку до 180 °С. Возьмите керамическую форму для запекания (25x35 см) и смажьте её маслом.

Шаг 3. Готовим основу.

Очистите лук и чеснок, мелко нарежьте. Помидоры залейте кипятком на 2 минуты, обдайте холодной водой и снимите кожицу, затем нарежьте крупными кубиками. Выложите помидоры, лук и чеснок в форму, добавьте сливочное масло, рис, посолите и поперчите. Влейте куриный бульон и стакан воды, всё перемешайте.

Шаг 4. Запеките блюдо.

Разложите куриные бедрышки на рисе. Накройте форму фольгой и запекайте 40 минут. Затем снимите фольгу и готовьте ещё 20 минут, чтобы курица дошла до готовности. В конце включите гриль и подрумяньте мясо в течение 3 минут.

Шаг 5. Подача.

Достаньте форму из духовки, переложите курицу на тарелку и перемешайте рис. Верните бедрышки в форму, посыпьте блюдо мелко нарезанной петрушкой и подавайте на стол.

Этот рецепт — идеальное решение для буднего вечера. Минимум усилий, максимум вкуса, и вы получаете полноценное блюдо, которое порадует всех за столом.

Уточнения

Куря́тина - кулинарное и промышленное наименование куриного мяса. Этот вид птичьего мяса является самым распространённым в мире.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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