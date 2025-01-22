Рис и курица в духовке: простой рецепт для ужина

Рис и курица — это классическое сочетание, которое покоряет своей простотой и вкусом. Но зачем готовить их отдельно, если можно всё объединить в одном блюде? Этот рецепт поможет вам создать ароматный обед или ужин, при этом оставив вам свободное время для других дел. Всё, что нужно, — это немного подготовить ингредиенты, а остальное сделает духовка.
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ
Пошаговый рецепт
Шаг 1. Подготовьте курицу.
Смешайте оливковое масло с сушёной петрушкой, паприкой, чесночным порошком, тимьяном, солью и перцем. Натрите курицу маринадом и оставьте на 15 минут, чтобы пряности впитались.
Шаг 2. Подготовьте форму.
Разогрейте духовку до 180 °С. Возьмите керамическую форму для запекания (25x35 см) и смажьте её маслом.
Шаг 3. Готовим основу.
Очистите лук и чеснок, мелко нарежьте. Помидоры залейте кипятком на 2 минуты, обдайте холодной водой и снимите кожицу, затем нарежьте крупными кубиками. Выложите помидоры, лук и чеснок в форму, добавьте сливочное масло, рис, посолите и поперчите. Влейте куриный бульон и стакан воды, всё перемешайте.
Шаг 4. Запеките блюдо.
Разложите куриные бедрышки на рисе. Накройте форму фольгой и запекайте 40 минут. Затем снимите фольгу и готовьте ещё 20 минут, чтобы курица дошла до готовности. В конце включите гриль и подрумяньте мясо в течение 3 минут.
Шаг 5. Подача.
Достаньте форму из духовки, переложите курицу на тарелку и перемешайте рис. Верните бедрышки в форму, посыпьте блюдо мелко нарезанной петрушкой и подавайте на стол.
Этот рецепт — идеальное решение для буднего вечера. Минимум усилий, максимум вкуса, и вы получаете полноценное блюдо, которое порадует всех за столом.
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