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Как сделать так, чтобы начинка из творога стала гуще и не растекалась?

2:11
Еда

Чтобы начинка из творога была вкусной и не растекалась, нужно сделать её более густой. После запекания она должна оставаться сочной, но не должна вытекать, иначе это будет выглядеть некрасиво, а усилия по приготовлению будут напрасны, и она может пригореть на противне.

ватрушка
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
ватрушка

Наши бабушки использовали для начинок более плотный творог, который продавался в виде кубиков, упакованных как сливочное масло. Такой же творог можно купить и в мягких упаковках — его консистенция идеально подходит для начинок. Творог в ванночках обычно более мягкий, но менее плотный, поэтому его нужно загустить, пишет чешское издание Toprecepty.cz.

Есть несколько способов сделать творожную начинку более густой:

  1. Дать творогу стечь. Для этого нужно застелить дуршлаг чистой тканью, накрыть им ёмкость и поставить в холодильник. Затем поместить творог в дуршлаг. Через несколько часов сыворотка стечёт, и творог станет более густым. Сыворотку можно пить (она очень полезна) или использовать на кухне.
  2. Загустить творог с помощью порошка для приготовления заварного крема или крахмала. Для этого нужно добавить 1 ложку сухого заварного крема на 250 г творога. Ароматизированный пудинг придаст начинке дополнительный вкус.
  3. Использовать пудинг без варки. Его преимущество в том, что можно увидеть конечную плотность ещё до выпекания.

Некоторые рекомендуют добавлять в творог растопленное масло и дать смеси застыть. Однако мы не рекомендуем так делать, потому что разогретое масло при выпечке ещё больше разбавит творог.

Также не стоит использовать муку или манную крупу, так как с творогом они создадут нечто похожее на творожное тесто. В результате у вас получится не творожная начинка, а творожные булочки.

Совет: если вы хотите сделать начинку более густой, можно также добавить в творог немного алкоголя, молока или сливок, яйца или яичные желтки.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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