Как сделать так, чтобы начинка из творога стала гуще и не растекалась?

Чтобы начинка из творога была вкусной и не растекалась, нужно сделать её более густой. После запекания она должна оставаться сочной, но не должна вытекать, иначе это будет выглядеть некрасиво, а усилия по приготовлению будут напрасны, и она может пригореть на противне.
Наши бабушки использовали для начинок более плотный творог, который продавался в виде кубиков, упакованных как сливочное масло. Такой же творог можно купить и в мягких упаковках — его консистенция идеально подходит для начинок. Творог в ванночках обычно более мягкий, но менее плотный, поэтому его нужно загустить, пишет чешское издание Toprecepty.cz.
Есть несколько способов сделать творожную начинку более густой:
Некоторые рекомендуют добавлять в творог растопленное масло и дать смеси застыть. Однако мы не рекомендуем так делать, потому что разогретое масло при выпечке ещё больше разбавит творог.
Также не стоит использовать муку или манную крупу, так как с творогом они создадут нечто похожее на творожное тесто. В результате у вас получится не творожная начинка, а творожные булочки.
Совет: если вы хотите сделать начинку более густой, можно также добавить в творог немного алкоголя, молока или сливок, яйца или яичные желтки.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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