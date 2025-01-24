Яичный блин с колбаской и сыром: рецепт вкусного и сытного завтрака

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте этот рецепт на завтрак однажды, и он станет вашим любимым!

Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

Ингредиенты:

3 яйца;

160 мл кефира;

90 г муки;

100 г колбаски;

зелёный лук;

90 г сыра;

щепотка соды;

соль и специи по вкусу.

Приготовление

В глубокой миске взбейте яйца с кефиром. Постепенно всыпайте муку, непрерывно помешивая тесто венчиком. Добавьте немного соли, соду и мелко нарезанный лук с колбаской, нарезанной кубиками. Вылейте получившуюся массу на разогретую сковороду и распределите по всей поверхности в виде толстого блина. Жарьте по 2 минуты с каждой стороны. Затем выложите на одну половину блинчика натёртый сыр и сложите его пополам. Жарьте ещё полминуты и переложите на тарелку.

Вуаля! Вкуснейший завтрак готов всего за 10 минут. Приятного аппетита!

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.



Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.



