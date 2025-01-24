Яичный блин с колбаской и сыром: рецепт вкусного и сытного завтрака
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Приготовьте этот рецепт на завтрак однажды, и он станет вашим любимым!
Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 160 мл кефира;
- 90 г муки;
- 100 г колбаски;
- зелёный лук;
- 90 г сыра;
- щепотка соды;
- соль и специи по вкусу.
Приготовление
- В глубокой миске взбейте яйца с кефиром. Постепенно всыпайте муку, непрерывно помешивая тесто венчиком.
- Добавьте немного соли, соду и мелко нарезанный лук с колбаской, нарезанной кубиками.
- Вылейте получившуюся массу на разогретую сковороду и распределите по всей поверхности в виде толстого блина. Жарьте по 2 минуты с каждой стороны.
- Затем выложите на одну половину блинчика натёртый сыр и сложите его пополам. Жарьте ещё полминуты и переложите на тарелку.
Вуаля! Вкуснейший завтрак готов всего за 10 минут. Приятного аппетита!
Уточнения
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру