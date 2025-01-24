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Яичный блин с колбаской и сыром: рецепт вкусного и сытного завтрака

0:59
Еда

Приготовьте этот рецепт на завтрак однажды, и он станет вашим любимым!

Омлет
Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Ингредиенты:

  • 3 яйца;
  • 160 мл кефира;
  • 90 г муки;
  • 100 г колбаски;
  • зелёный лук;
  • 90 г сыра;
  • щепотка соды;
  • соль и специи по вкусу.

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца с кефиром. Постепенно всыпайте муку, непрерывно помешивая тесто венчиком.
  2. Добавьте немного соли, соду и мелко нарезанный лук с колбаской, нарезанной кубиками.
  3. Вылейте получившуюся массу на разогретую сковороду и распределите по всей поверхности в виде толстого блина. Жарьте по 2 минуты с каждой стороны.
  4. Затем выложите на одну половину блинчика натёртый сыр и сложите его пополам. Жарьте ещё полминуты и переложите на тарелку.

Вуаля! Вкуснейший завтрак готов всего за 10 минут. Приятного аппетита!

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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