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Веганам на заметку! Модное растительное мясо опаснее, чем вы думаете

1:30
Еда

Растительное мясо сейчас в моде: есть его "круто" в эпоху вегетарианства и других вариантов образа жизни, направленных на сохранение здоровья и окружающей среды. Если бы не тот факт, что это спорная тема.

Тушёная картошка с мясом
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тушёная картошка с мясом

"Важнейший момент заключается в следующем: если бы, например, мы готовили гороховый бургер по рецепту, мы, вероятно, использовали бы максимум 7-8 ингредиентов. Но если мы покупаем его в готовом виде, то зачастую сталкиваемся со списком из 16 и более ингредиентов. И именно эта разница оказывает непосредственное влияние на организм", — рассказал Марко Маркетти, доцент кафедры диетологии и диетологии в UniCamillus в Риме.

Он уверен, что растительное мясо не стоит употреблять в пищу.

"Нам нужно начать думать по-другому: здоровье зависит не только от макронутриентов — белков, углеводов, жиров и калорий, — но и от всех тех питательных веществ, которые не содержат калорий, таких как полифенолы, токоферолы и другие вещества с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами", — отметил эксперт.

Он добавил, что эти характеристики полностью отсутствуют в мире ультраобработанных продуктов, включая растительное мясо, где к тому же есть ингредиенты, такие как эмульгаторы, стабилизаторы, красители и консерванты. Они могут нанести вред вашему здоровью.

Уточнения

Вега́нство (вегани́зм, англ. veganism) — образ жизни, стремящийся к исключению (насколько это возможно и реализуемо) всех форм эксплуатации и насилия в отношении животных в качестве еды, одежды или любых других целей.

Растительное питание — это рацион, состоящий в основном из растительных продуктов: овощей, зерновых, орехов и семян, бобовых и фруктов.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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